Медики сообщили о росте заболеваний, вызванных паразитами в бассейнах

Плавание в бассейне перестало быть безопасным. К такому выводу пришли специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) в США.

Угроза для любителей поплавать в бассейне вызвана ростом числа заражений, вызванных паразитами под названием криптоспоридии. Они могут жить в бассейнах и близлежащих территориях в течение нескольких дней.

В большинстве случаев заболевание не требует специального лечения. Обычно у человека начинаются рвота и диарея, которые могут продолжаться на протяжении нескольких недель. В данном случае существует риск обезвоживания организма и недоедания, что может привести к смерти. В зоне риска оказались пожилые и молодые люди, так как их иммунная система более ослаблена по сравнению с обычным взрослым человеком.

В ЦКЗ отмечают, что за последние десять лет число вспышек криптоспоридиоза увеличивалось примерно на 13 процентов в год. Всего в Штатах за этот период заражение было зарегистрировано у 7500 человек. При этом госпитализировано было только 200 заболевших, из которых один умер, сообщает издание Science Alert.

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