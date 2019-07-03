Сергей Собянин заявил, что две трети рабочих мест в столице находятся за пределами центра города
• 18:47 • 3 июля 2019
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о соотношении рабочих мест 3 июля
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Две трети рабочих мест в городе находятся за пределами центральных районов Москвы.
С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
— За последнее время две трети рабочих мест были созданы за пределами центра, за Третьим транспортным кольцом, — сообщил мэр столицы в ходе эфира на телеканале «Москва 24».
По его словам, 10 лет назад свыше 40 процентов рабочих мест находились в центре Москвы и к настоящему моменту такая пропорция поменялась.
Кроме того, Сергей Собянин напомнил, что такая же цель стоит при развитии территорий Новой Москвы.
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