Более 700 рабочих мест создано в московском метро
Более 700 рабочих мест создано к открытию новых станций Сокольнической линии. Об этом рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе Московского метрополитена.
Для обслуживания нового участка были приняты представители ключевых рабочих профессий. Благодаря расширению красной ветки метро появилось около 100 мест для машинистов, а также 45 для кассиров. Кроме того, были наняты сотрудники технических специальностей и рабочие по обслуживанию путей. Часть сотрудников была переведена с других линий метро.
Напомним, открытие новых станций Сокольнической линии — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка» — позволит жителям Троицкого и Новомосковского округов экономить на поездках до 40 минут в день.
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