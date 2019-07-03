Сергей Собянин: Главная цель — сделать Москву городом, удобным для жизни

— Сергей Семенович, тема Московского урбанистического форума в этом году — «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В Москве действует большое количество проектов, которые действительно изменили жизнь горожан. Какие из них вы считаете ключевыми?

— У нас все проекты — ключевые, потому что работают на достижение главной цели: сделать Москву городом, удобным для жизни, для людей. Транспорт, здравоохранение, образование, культура, спорт, городская среда, социальная защита, государственные услуги — в этих и других сферах мы добились зримых перемен к лучшему.

— Чем сложнее задача, тем ценнее успех. В этом смысле, наверное, вне конкуренции — решение транспортной проблемы?

— Действительно, невозможно было бы говорить о повышении качества жизни москвичей, если бы город не сдвинулся с мертвой точки в решении своей самой острой проблемы. В 2010 году мы стояли на грани транспортного коллапса. А сегодня скорость движения на столичных магистралях увеличилась на 18 процентов, пробок стало меньше, и это несмотря на продолжающийся рост числа автомобилей в Москве и Подмосковье. Город поехал быстрее за счет целого комплекса мер. Главная из них — изменение градостроительной политики.

Еще в 2011 году мы дали «зеленый свет» строительству офисов, торговых центров и производственных цехов за пределами центра. За эти годы там появились тысячи новых рабочих мест, а значит, многие москвичи смогли найти работу поближе к дому. Им теперь нет нужды каждый день ездить в центр. Маятниковая миграция из спальных районов на работу и обратно — главная причина транспортного коллапса — конечно, никуда не исчезла. Но многие поездки стали, по крайней мере, короче. И, разумеется, беспрецедентное строительство дорожной инфраструктуры.

С 2011 года мы построили больше 800 километров дорог, запланировано строительство еще 500 километров, включая создание нового кольца из четырех хордовых магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хорды и Южной рокады.

— Число пассажиров метро и наземного городского транспорта выросло за эти годы почти на полмиллиарда. Как вам удалось изменить отношение москвичей к общественному транспорту?

— Что важно человеку в большом городе? Добираться из точки А в точку Б быстро, удобно и безопасно. Еще лет десять назад сделать это было весьма проблематично. Метро во многих районах не было. На дорогах правили бал видавшие виды маршрутки и «бомбилы».

С 2011 года мы открыли 81 новую станцию метро и МЦК, рядом с которыми живут, учатся и работают примерно четыре миллиона москвичей. В планах на ближайшие годы — еще 40–50 станций. Наполовину обновили вагоны метро и трамваи, на 100 процентов — автобусный парк Мосгортранса. Коммерческие перевозчики, перешедшие на новую модель работы городского пассажирского транспорта, тоже закупили новые автобусы вместо маршруток. Цивилизованное такси стало массовым видом общественного транспорта с приемлемыми ценами и уровнем сервиса. Работают сотни километров выделенных полос.

В результате среднее время поездки на общественном транспорте от МКАД в центр и обратно сократилось на 20 минут. Для работающего человека за год набегает три свободных дня, которые можно потратить на более приятные вещи. Поэтому популярность общественного транспорта с каждым годом растет.

— Качество жизни во многом зависит от уровня развития социальной сферы, которая в Москве считалась вполне благополучной. Приступая к модернизации здравоохранения девять лет назад, не опасались того, что лучшее — враг хорошего?

— Несмотря на наличие первоклассных клиник, в столичной медицине хватало проблем, на которые справедливо жаловались москвичи. Очереди в поликлиниках, устаревшее оборудование, много обветшалых зданий, неточная и несвоевременная диагностика заболеваний.

Чтобы решить эти проблемы, потребовалось изменить идеологию развития здравоохранения. Мы перешли со сметы, объемы которой зависели от воли чиновника, к обязательному медицинскому страхованию, когда средства поступают в медицинские учреждения в зависимости от объема оказанных услуг. Это решение изменило мотивацию системы: от пассивности к желанию работать, оказывать помощь людям и зарабатывать.

Дальше последовала целая цепочка решений, связанных с изменением тарифов ОМС, переходом на подушевое финансирование в поликлиниках, что позволило избавиться от многомиллионных приписок. Следующим этапом была закупка нового оборудования и повышение оплаты труда врачей и медицинских сестер. Сегодня новые технологии открывают путь для других инноваций.

Благодаря электронной записи в поликлинике очередь при том же количестве врачей уменьшилась в разы. Но главное во всех этих изменениях — то, что вся система повернулась лицом к пациенту, к человеку.

— Каковы дальнейшие шаги?

— Будущие инновации в здравоохранении связаны с искусственным интеллектом, большими данными, цифровым зрением, которые помогут распознавать болезни на ранней стадии и подскажут врачу оптимальную тактику лечения.

Кроме того, мы видим, что существующая материальная база больниц и поликлиник уже не удовлетворяет современным требованиям. В старых зданиях сложно разместить современное оборудование и создать комфортную среду. Поэтому правительство Москвы приняло программу строительства новых медицинских учреждений.

Речь идет о новой больнице в Коммунарке, двух перинатальных центрах для женщин с проблемами сердечно-сосудистой системы и выхаживания недоношенных детей и новых корпусах скорой помощи в ряде городских больниц.

Построим новые инфекционные больницы для взрослых и детей, реконструируем крупнейшие городские стационары — Боткинскую больницу и Научно-практический центр имени Логинова.

Проведем капитальный ремонт зданий 135 городских поликлиник, создав в них среду, комфортную для пациентов и врачей. И примем на работу 700 врачей узких специальностей дополнительно.

— Какие «проекты будущего» наметили в образовании?

Будущее уже здесь, сегодня. Мы вступили в новый этап информатизации московского образования. Речь идет об использовании искусственного интеллекта и так называемых «больших данных» — огромных массивов информации, которые генерирует Московская электронная школа о каждом ученике. Что он читает? Чем интересуется? Какие задачи решает легко? Что ему дается с большим трудом? Получаемые данные можно использовать на пользу детям и учителям — помочь им своевременно выявлять пробелы в полученных знаниях и, соответственно, своевременно принимать меры по их ликвидации. Предлагать дополнительные курсы, проводить мероприятия по профориентации и т.д.

Такая система уже работает. Мы создали специальный электронный сервис самопроверки, чтобы ребята могли эффективнее подготовиться к итоговым контрольным работам, а родители — заранее оценить уровень подготовки детей. Всего за два месяца этим сервисом воспользовались более 200 тысяч школьников, которые выполнили свыше 1,1 миллиона диагностических работ.

— Правительство Москвы берет на вооружение новый, проактивный подход в социальной сфере. О чем идет речь?

Благодаря цифровизации в городских информационных системах накапливаются «большие данные» о получателях социальных услуг. Сегодня мы знаем намного больше об их потребностях и проблемах, а значит, можем помогать им гораздо эффективнее. По этому начинаем действовать на опережение — предлагать человеку помощь, когда он еще не осознал потребности в ней или не знает, куда обратиться.

— Например?

— В этом году мы завершим оцифровку информации обо всех детских прививках. Это позволит в индивидуальном порядке напоминать родителям о необходимости той или иной вакцинации. Другой пример. В Москве проживают около 185 тысяч пожилых людей и инвалидов, которые не имеют близких родственников.

«Большие данные» позволяют, например, увидеть, что 80-летняя бабушка перестала пользоваться социальной картой москвича для проезда в общественном транспорте и давно не была в поликлинике. Велика вероятность, что ей нужна помощь. Социальные службы должны не ждать, пока бабушка обратится к ним, а связаться с ней и предложить помощь.

— Одно из слагаемых высокого качества жизни — комфортная городская среда. Вы начали реализацию программы «Мой район». Как продвигается эта программа?

— В этом году мы проводим благоустройство более 160 площадей, парков, скверов и озелененных территорий во всех жилых районах Москвы. Впервые делаем комплексное благоустройство целого района — Капотни. Но программа «Мой район» это не только благоустройство. Это механизм создания качественной среды для жизни в шаговой доступности от дома.

Помимо уютных дворов и парков, в каждом районе должен появиться общественный центр для проведения местных праздников и фестивалей. Нужно будет привести в порядок места притяжения людей — библиотеки, культурные центры, художественные школы, поликлиники и ЦСО. Во многих районах не хватает ФОКов — будем строить новые спортивные центры.

Задача-максимум программы «Мой район» — создать благоприятные условия для жизни во всех районах Москвы. Причем создать не по минимуму и не в среднем, а на максимально возможном высоком уровне. И при этом сохранить и подчеркнуть уникальные черты каждого московского района.

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