Среда 3 июля , 19:07
Ясно + 19 °
Город
Гибель подводников на АС-12
Гибель подводников на АС-12
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Московский урбанистический форум – 2019
Саммит G20
Ситуация в Грузии
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Московский урбанистический форум – 2019

Сергей Собянин: Главная цель — сделать Москву городом, удобным для жизни

Юлия Зименко
• 18:50 • 3 июля 2019
Мэр Москвы Сергей Собянин 
0
doc7628fisj7nok34w04k2
Мэр Москвы Сергей Собянин 
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Урбанфорум открывается 4 июля. В этот раз его темой стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Подробнее об этом ежегодном форуме «Вечерке» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сергей Семенович, тема Московского урбанистического форума в этом году — «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В Москве действует большое количество проектов, которые действительно изменили жизнь горожан. Какие из них вы считаете ключевыми?

— У нас все проекты — ключевые, потому что работают на достижение главной цели: сделать Москву городом, удобным для жизни, для людей. Транспорт, здравоохранение, образование, культура, спорт, городская среда, социальная защита, государственные услуги — в этих и других сферах мы добились зримых перемен к лучшему.

— Чем сложнее задача, тем ценнее успех. В этом смысле, наверное, вне конкуренции — решение транспортной проблемы?

— Действительно, невозможно было бы говорить о повышении качества жизни москвичей, если бы город не сдвинулся с мертвой точки в решении своей самой острой проблемы. В 2010 году мы стояли на грани транспортного коллапса. А сегодня скорость движения на столичных магистралях увеличилась на 18 процентов, пробок стало меньше, и это несмотря на продолжающийся рост числа автомобилей в Москве и Подмосковье. Город поехал быстрее за счет целого комплекса мер. Главная из них — изменение градостроительной политики.

Еще в 2011 году мы дали «зеленый свет» строительству офисов, торговых центров и производственных цехов за пределами центра. За эти годы там появились тысячи новых рабочих мест, а значит, многие москвичи смогли найти работу поближе к дому. Им теперь нет нужды каждый день ездить в центр. Маятниковая миграция из спальных районов на работу и обратно — главная причина транспортного коллапса — конечно, никуда не исчезла. Но многие поездки стали, по крайней мере, короче. И, разумеется, беспрецедентное строительство дорожной инфраструктуры.

С 2011 года мы построили больше 800 километров дорог, запланировано строительство еще 500 километров, включая создание нового кольца из четырех хордовых магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хорды и Южной рокады.

— Число пассажиров метро и наземного городского транспорта выросло за эти годы почти на полмиллиарда. Как вам удалось изменить отношение москвичей к общественному транспорту?

— Что важно человеку в большом городе? Добираться из точки А в точку Б быстро, удобно и безопасно. Еще лет десять назад сделать это было весьма проблематично. Метро во многих районах не было. На дорогах правили бал видавшие виды маршрутки и «бомбилы».

С 2011 года мы открыли 81 новую станцию метро и МЦК, рядом с которыми живут, учатся и работают примерно четыре миллиона москвичей. В планах на ближайшие годы — еще 40–50 станций. Наполовину обновили вагоны метро и трамваи, на 100 процентов — автобусный парк Мосгортранса. Коммерческие перевозчики, перешедшие на новую модель работы городского пассажирского транспорта, тоже закупили новые автобусы вместо маршруток. Цивилизованное такси стало массовым видом общественного транспорта с приемлемыми ценами и уровнем сервиса. Работают сотни километров выделенных полос.

В результате среднее время поездки на общественном транспорте от МКАД в центр и обратно сократилось на 20 минут. Для работающего человека за год набегает три свободных дня, которые можно потратить на более приятные вещи. Поэтому популярность общественного транспорта с каждым годом растет.

— Качество жизни во многом зависит от уровня развития социальной сферы, которая в Москве считалась вполне благополучной. Приступая к модернизации здравоохранения девять лет назад, не опасались того, что лучшее — враг хорошего?

— Несмотря на наличие первоклассных клиник, в столичной медицине хватало проблем, на которые справедливо жаловались москвичи. Очереди в поликлиниках, устаревшее оборудование, много обветшалых зданий, неточная и несвоевременная диагностика заболеваний.

Чтобы решить эти проблемы, потребовалось изменить идеологию развития здравоохранения. Мы перешли со сметы, объемы которой зависели от воли чиновника, к обязательному медицинскому страхованию, когда средства поступают в медицинские учреждения в зависимости от объема оказанных услуг. Это решение изменило мотивацию системы: от пассивности к желанию работать, оказывать помощь людям и зарабатывать.

Дальше последовала целая цепочка решений, связанных с изменением тарифов ОМС, переходом на подушевое финансирование в поликлиниках, что позволило избавиться от многомиллионных приписок. Следующим этапом была закупка нового оборудования и повышение оплаты труда врачей и медицинских сестер. Сегодня новые технологии открывают путь для других инноваций.

Благодаря электронной записи в поликлинике очередь при том же количестве врачей уменьшилась в разы. Но главное во всех этих изменениях — то, что вся система повернулась лицом к пациенту, к человеку.

— Каковы дальнейшие шаги?

— Будущие инновации в здравоохранении связаны с искусственным интеллектом, большими данными, цифровым зрением, которые помогут распознавать болезни на ранней стадии и подскажут врачу оптимальную тактику лечения.

Кроме того, мы видим, что существующая материальная база больниц и поликлиник уже не удовлетворяет современным требованиям. В старых зданиях сложно разместить современное оборудование и создать комфортную среду. Поэтому правительство Москвы приняло программу строительства новых медицинских учреждений.

Речь идет о новой больнице в Коммунарке, двух перинатальных центрах для женщин с проблемами сердечно-сосудистой системы и выхаживания недоношенных детей и новых корпусах скорой помощи в ряде городских больниц.

Построим новые инфекционные больницы для взрослых и детей, реконструируем крупнейшие городские стационары — Боткинскую больницу и Научно-практический центр имени Логинова.

Проведем капитальный ремонт зданий 135 городских поликлиник, создав в них среду, комфортную для пациентов и врачей. И примем на работу 700 врачей узких специальностей дополнительно.

— Какие «проекты будущего» наметили в образовании?

Будущее уже здесь, сегодня. Мы вступили в новый этап информатизации московского образования. Речь идет об использовании искусственного интеллекта и так называемых «больших данных» — огромных массивов информации, которые генерирует Московская электронная школа о каждом ученике. Что он читает? Чем интересуется? Какие задачи решает легко? Что ему дается с большим трудом? Получаемые данные можно использовать на пользу детям и учителям — помочь им своевременно выявлять пробелы в полученных знаниях и, соответственно, своевременно принимать меры по их ликвидации. Предлагать дополнительные курсы, проводить мероприятия по профориентации и т.д.

Такая система уже работает. Мы создали специальный электронный сервис самопроверки, чтобы ребята могли эффективнее подготовиться к итоговым контрольным работам, а родители — заранее оценить уровень подготовки детей. Всего за два месяца этим сервисом воспользовались более 200 тысяч школьников, которые выполнили свыше 1,1 миллиона диагностических работ.

— Правительство Москвы берет на вооружение новый, проактивный подход в социальной сфере. О чем идет речь?

Благодаря цифровизации в городских информационных системах накапливаются «большие данные» о получателях социальных услуг. Сегодня мы знаем намного больше об их потребностях и проблемах, а значит, можем помогать им гораздо эффективнее. По этому начинаем действовать на опережение — предлагать человеку помощь, когда он еще не осознал потребности в ней или не знает, куда обратиться.

— Например?

— В этом году мы завершим оцифровку информации обо всех детских прививках. Это позволит в индивидуальном порядке напоминать родителям о необходимости той или иной вакцинации. Другой пример. В Москве проживают около 185 тысяч пожилых людей и инвалидов, которые не имеют близких родственников.

«Большие данные» позволяют, например, увидеть, что 80-летняя бабушка перестала пользоваться социальной картой москвича для проезда в общественном транспорте и давно не была в поликлинике. Велика вероятность, что ей нужна помощь. Социальные службы должны не ждать, пока бабушка обратится к ним, а связаться с ней и предложить помощь.

— Одно из слагаемых высокого качества жизни — комфортная городская среда. Вы начали реализацию программы «Мой район». Как продвигается эта программа?

— В этом году мы проводим благоустройство более 160 площадей, парков, скверов и озелененных территорий во всех жилых районах Москвы. Впервые делаем комплексное благоустройство целого района — Капотни. Но программа «Мой район» это не только благоустройство. Это механизм создания качественной среды для жизни в шаговой доступности от дома.

Помимо уютных дворов и парков, в каждом районе должен появиться общественный центр для проведения местных праздников и фестивалей. Нужно будет привести в порядок места притяжения людей — библиотеки, культурные центры, художественные школы, поликлиники и ЦСО. Во многих районах не хватает ФОКов — будем строить новые спортивные центры.

Задача-максимум программы «Мой район» — создать благоприятные условия для жизни во всех районах Москвы. Причем создать не по минимуму и не в среднем, а на максимально возможном высоком уровне. И при этом сохранить и подчеркнуть уникальные черты каждого московского района.

Читайте также: Московский урбанистический форум посетят представители 33 стран

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Сергей Собянин назвал МДЦ одним из самых эффективных транспортных проектов столицы
19:333 июля 2019
Транспорт
Сергей Собянин сообщил, что число сделок по аренде недвижимости возле МЦК увеличилось на две трети
19:283 июля 2019
Транспорт
Минсельхоз предложил взять сбор грибов под контроль
19:133 июля 2019
Закон
Названа предварительная сумма ущерба от паводка в Иркутской области
19:053 июля 2019
Происшествия
Сергей Собянин рассказал, что турагентства планируют поездки для клиентов в Москву под даты фестивалей
19:033 июля 2019
Туризм
Владимир Путин сменил посла России в ЮАР
18:573 июля 2019
Внешняя политика
Офицер-подводник спас гражданского специалиста на глубоководном аппарате
18:553 июля 2019
Происшествия
Сергей Собянин заявил, что две трети рабочих мест в столице находятся за пределами центра города
18:473 июля 2019
Город
Квентин Тарантино заявил, что вскоре может завершить карьеру режиссера
18:423 июля 2019
Кино
Владимир Путин освободил от должностей трех генералов
18:323 июля 2019
Внутренняя политика
Киевский суд объявил перерыв в деле журналиста Вышинского
18:253 июля 2019
В мире
Участок метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закроют 6 и 7 июля
18:123 июля 2019
Транспорт
Российский депутат назвал избрание нового главы Европарламента «компромиссным решением»
18:103 июля 2019
Внешняя политика
Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017–2018 годы
18:053 июля 2019
Внешняя политика
Мэр Москвы провел ряд кадровых перестановок
18:003 июля 2019
Город
Ученые из Небраски «стерли» ВИЧ из ДНК 23 мышей
17:563 июля 2019
Здоровье
Бывший футболист Андрей Аршавин официально развелся
17:503 июля 2019
Общество
Сергей Кириенко назвал причины, мешающие росту производительности труда
17:473 июля 2019
Общество
Председатель ПАСЕ напомнила, что Украина находится под наблюдением ассамблеи
17:293 июля 2019
В мире
Количество несчастных случаев с пешеходами на МЖД сократилось на 13,6 процента
17:263 июля 2019
Транспорт
Начальник главка МЧС Москвы Илья Денисов назначен заместителем главы ведомства
17:233 июля 2019
Общество
Расписание электричек Ярославского направления МЖД поменяется из-за ремонтных работ
17:183 июля 2019
Транспорт
Путин подписал закон, разрешающий выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях
17:013 июля 2019
Закон
Более десяти столичных театров осенью представят свои спектакли в культурных центрах
16:533 июля 2019
Город
Мэр турецкой Антальи предложил ввести туристический налог
16:523 июля 2019
Общество
Сотрудники МЧС спасли семь человек при пожаре на севере города
16:463 июля 2019
Происшествия
Путин подписал закон о частичной компенсации ипотеки многодетным семьям
16:393 июля 2019
Общество
Депутат пообещал ответ кораблям НАТО на провокации в Черном море
16:343 июля 2019
Внешняя политика
Путин подписал указ о контроле за азартными играми в букмекерских конторах
16:313 июля 2019
Внутренняя политика
Почти 100 человек спасли столичные пожарные за полгода
16:253 июля 2019
Город
Скончался российский кинорежиссер Василий Панин в возрасте 83 лет
16:253 июля 2019
Общество
Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в июле и августе
16:213 июля 2019
Город
Офицер-подводник прокомментировал пожар на глубоководном аппарате
16:193 июля 2019
Армия
Законопроект против мата ввели на рассмотрение в Верховной раде Украины
16:123 июля 2019
В мире
Архсовет столицы отклонил проект многофункционального комплекса
16:093 июля 2019
Город
Минздрав объяснил увеличение числа больных ВИЧ
16:083 июля 2019
Общество
Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД со стороны России
15:443 июля 2019
Внешняя политика
Интерактивные макеты городских проектов покажут москвичам на выставке в Манеже
15:413 июля 2019
Город
Новым спикером Европарламента стал социал-демократ из Италии
15:363 июля 2019
В мире
Количество самозанятых граждан в Москве достигло 75 тысяч за полгода
15:333 июля 2019
Общество
Водителей-наркоманов в России будут выявлять по слюне
15:193 июля 2019
Общество
Следующее полное солнечное затмение москвичи увидят только в 2126 году
15:083 июля 2019
Общество
Россияне рассказали о качестве жилищно-коммунальных услуг
15:043 июля 2019
Общество
Префектура ЦАО опровергла информацию об обрушении части здания на проспекте Мира
15:003 июля 2019
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
14:583 июля 2019
Происшествия
Участок дублера Кутузовского проспекта откроют в этом году
14:563 июля 2019
Транспорт
Минздрав поддержал введение новой вакцинации в календарь прививок для пенсионеров
14:533 июля 2019
Здоровье
Путин рассказал о подготовке масштабных мероприятий к 75-летию Победы
14:473 июля 2019
Общество
Почти 9 тысяч автомобилей без номеров эвакуировали со столичных улиц
14:463 июля 2019
Город
Эксперты рассказали о влиянии гаджетов на пожилых людей
14:383 июля 2019
Технологии
Внутренняя проверка ведется в аэропорту Шереметьево из-за задержек багажа
14:293 июля 2019
Происшествия
Потерявшая кисти Маргарита Грачева поделилась подробностями жизни после трагедии
14:213 июля 2019
Общество
Беженцам из Донбасса, попросившим у Путина гражданство, выдали паспорта РФ
14:133 июля 2019
Внешняя политика
Сенатор выступил против возвращения Россией долга ПАСЕ
14:133 июля 2019
Внешняя политика
Столичных водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях
14:053 июля 2019
Транспорт
Медики объяснили, какие лекарства нельзя пить, находясь на солнце
13:553 июля 2019
Общество
Мосгорсуд признал законным арест счетов Рауфа Арашукова
13:513 июля 2019
Происшествия
Эколог рассказала, какие опасности могут поджидать в собственном доме
13:473 июля 2019
Общество
Фасад, крышу и парк Политехнического музея откроют ко Дню города
13:473 июля 2019
Культура
Город выставил на торги около 20 объектов коммерческой недвижимости
13:473 июля 2019
Недвижимость
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 20 человек
13:423 июля 2019
Происшествия
Спасательный буксир ЧФ впервые отправился в Персидский залив из Новороссийска
13:393 июля 2019
Общество
Задержаны двое подозреваемых в нанесении побоев кинорежиссеру
13:273 июля 2019
Происшествия
Учебный корпус РАНХиГС реконструируют
13:243 июля 2019
Город
Переселение жителей поселка Северный по реновации начнется в этом году
13:143 июля 2019
Город
Семьям погибших моряков-подводников окажут всю необходимую поддержку
13:103 июля 2019
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
13:043 июля 2019
Город
Погибших в Баренцевом море подводников представят к госнаградам
13:033 июля 2019
Общество
Эколог рассказала о скрытых опасностях для здоровья в доме
13:003 июля 2019
Общество
Проходка тоннелей Некрасовской линии завершится в июле
12:523 июля 2019
Транспорт
Шойгу рассказал о героическом подвиге погибших в Баренцевом море подводников
12:463 июля 2019
Происшествия
Канада будет снабжать Украину оружием
12:413 июля 2019
В мире
Сергей Собянин: Уникальный комплекс для занятий пятиборьем появится в Москве
12:353 июля 2019
Город
Четыре автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе
12:313 июля 2019
Происшествия
Названы популярные среди россиян автомобили по цене до 2 миллионов рублей
12:313 июля 2019
Общество
Шойгу прибыл в Североморск для расследования гибели моряков на подлодке
12:163 июля 2019
Общество
Сотрудники Госавтоинспекции помогли беременной женщине добраться до роддома
12:153 июля 2019
Общество
Минобороны рассекретило подробности освобождения Минска
12:113 июля 2019
Общество
Госинспекция ликвидировала самострой на юго-западе Москвы
12:043 июля 2019
Город
Следователи установят обстоятельства смерти мужчины в Зеленограде
11:583 июля 2019
Происшествия
Российские ученые создадут мазь от рака кожи
11:553 июля 2019
Наука
Движение запустили на новом участке магистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург
11:383 июля 2019
Город
Исследование российских ученых вошло в американский учебник по криминалистике
11:293 июля 2019
Наука
СК РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство в центре Москвы
11:203 июля 2019
Происшествия
Штраф за перепланировку нежилых строений в Москве увеличили
11:113 июля 2019
Город
Стихийный мемориал в память о погибших моряках организовали в Североморске
11:113 июля 2019
Происшествия
Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку России Наталью Тенякову
11:003 июля 2019
Город
Переустройство дорожной сети запланировано в районе Косино-Ухтомский
10:483 июля 2019
Город
Разведывательный беспилотник ВВС США заметили у западных границ России
10:363 июля 2019
Армия
Школу в форме самолета построят на западе Москвы
10:303 июля 2019
Город
Москвичей пригласили на праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности
10:183 июля 2019
Афиша
Два легковых автомобиля столкнулись на МКАД
10:153 июля 2019
Происшествия
Сенатор Пушков рассказал о тщетности похода Зеленского за канадским оружием
10:083 июля 2019
Внешняя политика
Скончался создатель мультфильма «Дамбо»
09:553 июля 2019
Происшествия
Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
09:553 июля 2019
Город
Москвичам покажут отреставрированную копию «Зеркала» Андрея Тарковского
09:543 июля 2019
Кино
Роспотребнадзор предложил создать календарь прививок для пенсионеров
09:453 июля 2019
Общество
Более миллиона квадратных метров недвижимости ввели в Новой Москве за 2019 год
09:413 июля 2019
Город
Минздрав назвал три главные причины смерти россиянок
09:353 июля 2019
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 4 июля
09:343 июля 2019
Город
Кинолог рассказал, каких собак стоит заводить пенсионерам
09:243 июля 2019
Животные
Молодожены смогут быстрее оформить права собственности на недвижимость
09:183 июля 2019
Общество
Роман Вильфанд рассказал о переменчивой июльской погоде в Москве
09:133 июля 2019
Город
ГОСТ по организации похорон впервые ввели в России
09:073 июля 2019
Общество
Москвичам рассказали, какие огурцы больше подходят для засолки
08:553 июля 2019
Потребление
Спортивные зоны обустроят на территории парка «Усадьба Люблино»
08:513 июля 2019
Город
Мужчина ограбил девушку на 100 рублей в центре Москвы
08:463 июля 2019
Происшествия
Кассир обменного пункта похитила 41 миллион рублей и сбежала через окно
08:363 июля 2019
Происшествия
Появились первые снимки и видео полного солнечного затмения
08:253 июля 2019
В мире
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на шоссе Энтузиастов
08:183 июля 2019
Происшествия
Зеленский рассмешил политиков в Торонто, заговорив на английском языке
08:103 июля 2019
Курьезы
Посетители форума «Мой район» смогут сдать нормативы ГТО
08:073 июля 2019
Город
Советские фильмы покажут во дворах необычных московских домов
07:523 июля 2019
Город
Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков
07:373 июля 2019
Происшествия
Более 2,5 тысячи москвичей посетили веранды здоровья с момента открытия
07:213 июля 2019
Город
Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в оплаченных властями РФ концертах
07:023 июля 2019
Общество
Полиция задержала в Москве 12 подозреваемых в мошенничестве
06:143 июля 2019
Происшествия
Кратковременный дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 3 июля
05:523 июля 2019
Город
Киев заявил о согласии на обмен пленными в Донбассе
05:383 июля 2019
В мире
Новое конструкторское бюро появится в головном институте Роскосмоса
05:303 июля 2019
Общество
Загрузить еще

Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

18 июня 13:04
Эфиры Вечерка-ТВ

Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

Что работодатель получает, экономя на зарплате сотруднико...

Геннадий Окороков

Жизнь отдавшие за други своя

Никита Миронов

Персональный перрон Примадонны

Ирина Алкснис

«Термос Путина» как квинтэссенция современной России...

Екатерина Рощина

Дело врачей — 2019

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Опыт труда формирует у ребенка характер...

Ольга Кузьмина

Политический джаз Нино Катамадзе...

Оксана Крученко

Пол-литра самомнения с кокосовым сиропом...

Ольга Маховская

Аборт, еще аборт!

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER