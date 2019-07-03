Офицер-подводник спас гражданского специалиста на глубоководном аппарате
Во время пожара на глубоководном аппарате был спасен гражданский специалист благодаря самоотверженным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева. Об этом в среду, 3 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
В сообщении ведомства говорится, что Дмитрий Соловьев помог выйти гражданскому специалисту из аварийного отсека, после чего продолжил «бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке с другими членами экипажа».
В министерстве подчеркнули, что моряки-подводники ценой своих жизней потушили возгорание, спасли товарищей и сохранили глубоководный аппарат, передает ТАСС.
Напомним, 2 июля Минобороны сообщило, что в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар. В результате 14 моряков-подводников погибли, отравившись продуктами горения. Расследовать причины ЧП президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка.
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