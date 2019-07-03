Сергей Собянин рассказал, что турагентства планируют поездки для клиентов в Москву под даты фестивалей
• 19:03 • 3 июля 2019
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Сергей Собянин добавил, что на фестивали приезжают гости из других стран
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Туристические агентства планируют для граждан туры в Москву в период проведения городских фестивалей.
О том, как организовываются поездки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— У нас поток туристов прямо связан с нашей фестивальной активностью. Чем интереснее и крупнее фестиваль, тем больше туристов приезжает и из России, и из-за рубежа, — заявил глава города.
Сергей Собянин уточнил, что в международных фестивалях, организованных в городе, принимают участие десятки разных стран.
Мэр города рассказал о туристической отрасли во время эфира на телеканале «Москва 24».
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