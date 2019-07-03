Названа предварительная сумма ущерба от паводка в Иркутской области
Ущерб от наводнения в Иркутской области, по предварительной оценке, составил 29 миллиардов рублей. Об этом в среду, 3 июля, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.
Властями утвержден план аварийно-спасательных работ, в ликвидации последствий принимают участие около трех тысяч человек, 462 единицы техники, 83 плавсредства и шесть воздушных судов, говорится на официальном сайте правительства Иркутской области.
Паводки в Иркутской области возникли в середине июня из-за ливней и подъема воды в реках. На данный момент подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Иркутской области. Всего в результате паводка пострадало 98 населенных пунктов и более 33 тысяч человек. По последним данным, погибли 20 человек.
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