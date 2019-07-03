Минсельхоз предложил взять сбор грибов под контроль
Министерство сельского хозяйства предложило контролировать сбор, переработку и оборот грибов, которые растут в дикой среде. Также, в потенциальный список включили орехи, ягоды, березовый сок и растения, используемые в лекарственных целях.
Проект предполагает, что Минсельхоз станет уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Таким образом, Министерство сможет заниматься выработкой и реализацией государственной политики в сфере сбора и переработки дикорастущих.
В Минсельхозе объяснили, что продукция, указанная в перечне, имеет потенциал в экспорте, а это предполагает ее переработку в крупных объемах, спрос на которую может вырасти, пишет Lenta.ru.
В 2018 году депутаты Госдумы предложили для рассмотрения законопроект, способный, по их мнению, помочь в сборе и продаже дикорастущих в коммерческих целях.
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