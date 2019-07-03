Сексолог: тело женщины стареет, даже если это Моника Беллуччи

После двухлетнего романа порвала со своим бойфрендом 54-летняя красотка Моника Беллуччи. Легендарная итальянка решила перевести отношения с 36-летним галеристом Николя Лефевром в дружеское русло.

О проблемах, которые чаще всего заканчиваются расставанием в парах, где мужчина значительно младше своей партнерши, «Вечерней Москве» рассказал профессор Московского института психоанализа, врач-психотерапевт, сексолог Александр Полеев.

— Разница в возрасте у них достаточно большая. За десятилетия работы я не видел пар обычных людей с такой разницей в возрасте, — поделился специалист. — Женщина должна быть незаурядной, то есть как минимум обеспеченной социальным положением и привлекательной. Мужчина может и полюбит, но не станет долго, всерьез жить вместе с женщиной старше на 18 лет, если его не удерживают хоть какие-то блага. Это могут быть психологические бонусы, необязательно богатство.

Из такого неравенства и вытекают основные проблемы подобных пар:

— Так как вступают в такие союзы чаще все-таки женщины, обеспеченные не только социальным положением, но и материально, постоянно висит вопрос о том, что их деньгами и их положением некто пользуется.

При этом «потребляющая» сторона не всегда готова платить за полученные блага верностью.

— После 50 лет, какая бы женщина ни была замечательная до этого, она, конечно, теряет привлекательность. Даже если это Моника Беллуччи, — подчеркнул Полеев. — Ведь она тоже человек, и тело ее стареет. И очень часто молодым людям жаль отказываться от молодых тел. Тем более что те, с кем живут подобные женщины, это, как правило, все-таки привлекательные молодые люди, они пользуются успехом у женщин, и им хочется этот успех реализовать. Как правило, тайком.

Сексолог выделяет два типа реакции женщин на вскрывшиеся факты неверности:

— Некоторые это понимают и относятся с терпением. Я видел женщин, которые об изменах знают, согласовывают их и как-то терпят, хотя это всегда неприятно.

Другие скрывать обиду и возмущение не пытаются:

— Они считают, что создают своему молодому человеку такие условия, что столько для него делают, что он обязан быть верным. Она ведь «сделала из него человека», обеспечила, помогла в карьере, продвинула в артистической, в художественной среде. Значит, в качестве благодарности он должен соблюдать верность. А он так не считает, он считает, что он тоже свое отдавал и жизнь все-таки уходит, а спать с 50-летней женщиной… Возникает ощущение, что ты себя обкрадываешь.

Иногда инициаторами конфликтов в таких парах становятся и мужчины, недовольные тем, что их «самопожертвование» вознаграждается не в полном объеме.

— Я знаю случаи, когда молодые люди считали, что для них мало делают, и по этому поводу закатывали концерты и предъявляли претензии. Потому что считали, что раз они приносят такую жертву, то теперь все должно быть так, как они хотят. Она должна делать, что он хочет, ходить туда, куда он хочет, и пусть радуется, что он с ней живет и спит, — рассказал Полеев.

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