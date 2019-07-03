Суд арестовал до 2 сентября врио замначальника ОМВД по району Митино
• 21:02 • 3 июля 2019
Поделиться:
0
doc762ait8vk015nexc2yh
Фигурантам расследования вменяется статья «Взятка в особо крупном размере»
Фото: Следственный комитет РФ
Пресненский районный суд столицы арестовал до осени врио заместителя начальника столичного ОМВД по району Митино Евгения Щеглова.
Кроме того, был арестован адвокат Даниил Филатов.
— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щеглова, и Филатова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, — передает агентство городских новостей «Москва».
Решение об аресте до 2 сентября вынесено в среду.
Читайте также: Мосгорсуд признал законным арест счетов Рауфа Арашукова
20:353 июля 2019
19:133 июля 2019
18:573 июля 2019
18:323 июля 2019
18:253 июля 2019
18:123 июля 2019
18:003 июля 2019
17:563 июля 2019
17:503 июля 2019
16:523 июля 2019
16:253 июля 2019
16:193 июля 2019
16:093 июля 2019
16:083 июля 2019
15:363 июля 2019
15:193 июля 2019
15:043 июля 2019
14:563 июля 2019
14:383 июля 2019
14:133 июля 2019
13:513 июля 2019
13:473 июля 2019
13:243 июля 2019
13:043 июля 2019
13:033 июля 2019
13:003 июля 2019
12:523 июля 2019
12:413 июля 2019
12:313 июля 2019
12:113 июля 2019
12:043 июля 2019
11:553 июля 2019
11:113 июля 2019
10:303 июля 2019
10:153 июля 2019
09:553 июля 2019
09:553 июля 2019
09:353 июля 2019
09:343 июля 2019
09:243 июля 2019
09:133 июля 2019
09:073 июля 2019
08:513 июля 2019
08:463 июля 2019
08:253 июля 2019
08:073 июля 2019
07:523 июля 2019