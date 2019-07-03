Мосгорсуд признал законным арест счетов Рауфа Арашукова
Мосгорсуд признал законным арест двух тысяч рублей на счетах экс-сенатора Рауфа Арашукова.
По мнению стороны защиты, постановление суда первой инстанции подлежит отмене, поскольку при отсутствии иска о возмещении ущерба сумма обеспечительного ареста остается неизвестной. Тем не менее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов.
Напомним, что Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года в зале заседаний Совета Федераций. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетелей. Суд наложил арест на его денежные средства и имущество. Также Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в хищении природного газа у компании «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей.
Московский Басманный суд 27 июня продлил арест экс-сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля и кузена Руслана еще на три месяца. Они будут находиться в СИЗО до сентября.
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