Комфорт с учетом мнения горожан: Сергей Собянин рассказал, что ждет Москву в будущем

В среду, 3 июля, мэр Москвы Сергей Собянин дал интервью телеканалу «Москва 24». Самые яркие высказывания главы города — в материале «ВМ».

Уровень комфорта

Качество жизни оценивают сами москвичи. В разных районах им задавали вопрос: «Вы бы посоветовали другим поселиться в вашем районе?» Две трети жителей сказали, что у них классный район, советуют всем там побывать. Это говорит о том, что произошли позитивные изменения.

Знаковый проект

Что такое программа «Мой район»? Она включает возможность иметь рядом с домом хорошую поликлинику, школу, спортивную площадку, парк, магазин. Чтобы человек у себя в районе чувствовал обустроенность, комфорт. И в районе, где есть хороший бульвар, улица, парк, освещение, — безопасно, там хочется гулять. И если человек будет проводить на улице даже 20 минут в день, то, как говорят специалисты, это уже минус 20 процентов болезней сердца, онкологии.

Раздельный сбор отходов

С 1 января планируем по всей территории Москвы ввести раздельный сбор мусора. Обычные контейнеры останутся, но рядом будут контейнеры для твердых отходов, которые можно сортировать и перерабатывать. Москвичи созрели для этого, есть общественный запрос.

Реновация

Реновация жилья, хрущевок в Москве — самая крупная программа в мире. Она касается миллиона человек, почти каждого десятого москвича. Такой масштабной программы, да еще и бесплатной для жителей, в мире не существует. Самое главное — качественный жилой фонд, который будет служить москвичам столетия.

Одна из главных проблем — Москва по обеспеченности жильем занимает последнее место среди крупных мегаполисов мира. Реновация даст плюс, но не кардинальный.

Понимаем, что происходит вокруг реновации, реагируем на те или иные вызовы, возникающие процессы. Ситуация успокоилась, и москвичи видят дома, которые строятся, их качество. Возникают новые вызовы — когда мы выходим с проектами комплексного обустройства районов, то заново обсуждаем районную жизнь. И там тысячи предложений. Все, что можно, стараемся учесть.

Проведение форума

Каждый год эксперты, специалисты, инвесторы приезжают в Москву из десятков стран. Урбанистический форум — вне политики. Мы обсуждаем, как сделать так, чтобы человеку было комфортно жить в конкретном дворе, районе. Это интересует всех.

Ключевая тема

Одна из главных, модных тем в области городского строительства — городское здоровье, развитие в пользу здорового образа жизни. По статистике, в некоторых городах люди живут дольше, чем в сельской местности. На это влияют образ жизни, качество медицины. Но есть и негативные тренды — мы стали жить дольше, но появился целый букет хронических заболеваний, которые возникают раньше. И как создать такую городскую среду, которая делала человека бы более здоровым, чтобы он был в меньшем стрессе, было больше возможностей заниматься спортом. Все эти направления должны складываться в один показатель — здоровье человека. Если посмотреть на результаты программы «Моя улица», то эксперты говорят, что это — стопроцентная технология здорового города.

Равные условия

Периферии в городе не должно быть. Все районы должны развиваться комплексно, в том числе с точки зрения создания рабочих мест. За последнее время за пределами центра было создано две трети рабочих мест.

Развивая Новую Москвы, мы ставим задачу, что число рабочих место росло так же, как и число жителей. Чтобы это было комплексное развитие территорий. Это сложно, но мы к этому стремимся.

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