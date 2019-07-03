Владимир Путин наградил Леонида Рошаля орденом Александра Невского
• 21:16 • 3 июля 2019
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Леонид Михайлович Рошаль — советский и российский педиатр и хирург
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Награда вручена «за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 3 июня.
Леонид Михайлович Рошаль — советский и российский педиатр и хирург, доктор медицинских наук, профессор. С 2015 года — президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
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