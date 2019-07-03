Бизнес выкупил у столицы помещения на пять миллиардов рублей за полгода
В рамках имущественной поддержки малого и среднего бизнеса добросовестные предприниматели могут выкупить арендуемую у города недвижимость. Правом выкупа за полгода воспользовались 264 предпринимателя. Большинство помещений, переданных бизнесменам, находится в центре, на северо-востоке и юго-западе столицы.
— За два квартала этого года малый бизнес приобрел у города порядка 51,5 тысячи квадратных метров арендуемых нежилых помещений, воспользовавшись преимущественным правом выкупа. С предпринимателями, не имеющими задолженности по арендным платежам, были заключены договоры на общую сумму пять миллиардов рублей, — сказал Владимир Ефимов.
Чтобы стать собственником арендуемых объектов недвижимости, предпринимателю нужно подать заявку на госуслугу «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы».
— В рамках оказания услуги на завершающей стадии оформления находится 108 договоров купли-продажи. Договоры заключат без процедуры торгов и с рассрочкой платежа на пять лет, — добавил министр столичного правительства, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.
Читайте также: Количество самозанятых граждан в Москве достигло 75 тысяч за полгода