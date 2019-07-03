Эксперты рассказали, поможет ли российским винам приоритет в меню ресторанов

Планы по предоставлению приоритета российским виноделам принадлежат вице-премьеру Алексею Гордееву. По данным СМИ, он поручил проработать возможность обязать рестораторов выделять местные вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. Идея уже нашла поддержку в Министерстве сельского хозяйства.

Меж тем импорт алкоголя из-за рубежа, по данным Федеральной таможенной службы, продолжает расти. Вина из Франции, Грузии, Италии и Испании в Россию завезли в 2018 году на 35 процентов больше, чем годом ранее.

Судя по всему, сложившаяся на рынке ситуация натолкнула правительство на меры по поддержанию отечественного производителя.

За последние 10 лет российское вино стало пользоваться популярностью у потребителей, отметил в разговоре с «ВМ» президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

— В результате оно появилось во всех сферах торговли. И остались только рестораны, где словосочетание «российское вино» не звучит до сих пор. Винную карту, как правило, читают сверху. Таким образом, появление отечественных вин в начале меню поможет в их продвижении, — считает Леонид Попович.

По его словам, Москва на сегодняшний день является лидером по продаже российского вина. Леонид Попович отметил, что российские напитки по своему качеству на 100 процентов могут конкурировать с зарубежными производителями. Отечественные производители способны покрыть потребности любителей напитка как в недорогом, так и в элитном сегменте.

Бизнес выступает за продвижение российского вина потребителю, сказал «ВМ» президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Однако владельцы заведений должны понимать, какую выгоду они от этого смогут получить.

— Когда тебя пытаются заставить поместить российские вина в приоритете, не давая при этом никаких преференций, это вызывает отторжение, — заявил Игорь Бухаров. — Озвученное предложение само по себе отличное. Но давайте так: если в ресторане стопроцентно российская винная карта, то винная лицензия для его владельца будет стоить 0 рублей. А если, скажем, доля отечественного вина составит 50 процентов, то и лицензия будет на 50 процентов дешевле. Поверьте мне, тогда все начнут продвигать нашу продукцию.

Скепсис к отечественному вину складывался годами, отметил Бухаров. И принудительными мерами в отношении рестораторов его окончательно победить не получится.

— Если указ в итоге будет издан, непонятно, как быть с концепциями заведений, — продолжает эксперт. — К примеру, владелец итальянского ресторана вполне может сказать, что не будет брать вино из России, потому что это не соответствует его концепции. В итоге он возьмет по одной бутылке, чтобы соблюсти все требования, а посетителям будет говорить, что отечественного вина нет в наличии.

В продвижении вина огромную роль играет сомелье. Именно он отвечает за сохранение, приобретение и представление вин в заведении. Российское вино уже давно показывает себя в лучшем свете, однако для его продвижения в нашей стране долгие годы не делалось ничего, заявил «ВМ» руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

— К сожалению, в нашей стране свое очень не любят, — сетует эксперт. — Но на самом деле российские вина давно хорошо себя зарекомендовали. Те, кто знает, какие вина пить, могут получать колоссальное удовольствие. Для тех же иностранцев наши вина — наиболее актуальный и оптимальный вариант, как попробовать что-то необычное и очень качественное. Я не вижу проблемы ставить российские вина в приоритете. Если вы приедете в Бордо, вы в местных ресторанах никогда не увидите вин Бургундии. Имидж российского вина страдает и от производителей некачественного продукта, — говорит Артур Саркисян. Как правило, его выдает невысокая цена. Человеку попался некачественный напиток — зачастую складывается мнение, что остальные вина точно такие же.

Некоторые рестораторы чураются отечественного вина потому, что на нем, в отличие от импортного, невозможно заработать, продолжает Артур Саркисян. Вдобавок продвижение страдает из-за низкой квалификации сомелье.

— Такие специалисты занимаются продажей в основном известных брендов. Потому что если он неизвестен, над ним нужно работать, «толкать», рассказывать о нем. А с учетом того, что некоторые люди двух слов связать не могут, их и сомелье назвать трудно. А ведь именно он в большинстве случаев формирует винную карту. Если ему невыгодно, если он продукт не знает или относится к нему негативно, никакого продвижения российского вина происходить не будет, — сказал Артур Саркисян.

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