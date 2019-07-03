Столичные школьники восстановят военный мемориал в Тверской области

На партах вместо учебников — ящики с консервами, у стены смирно лежат палатки и спальные мешки, рядом с доской своего часа ждет ярко-красная бетономешалка.

Вместо привычной для каникул тишины в коридорах туда-сюда носятся ученики. Суета понятна, ведь впереди у ребят ответственное мероприятие — Вахта памяти.

Ребята из школы № 1354, что находится в Южном Бутове, состоят в поисковой группе «Стерх». Их идейный вдохновитель — учитель истории Сергей Жуков. Когда-то он сам, будучи школьником, посещал памятник Бойцам московского ополчения.

В стенах «Вектора» Сергей Жуков организует Вахты памяти с 2003 года. Очередная будет связана не с раскопками. Новая задача — восстановить мемориал близ деревни Щеколдино в Тверской области. В декабре 1942 года здесь случилось одно из самых и кровопролитных сражений Ржевской битвы. Нужно выровнять площадку и засеять ее газонной травой, выложить дорожки плиткой, сделать цветник в форме георгиевской ленты со звездой.

— В Тверскую область поедут 14 ребят с 5-го по 11-й класс. Все они участники городского первенства по туризму. В лагере каждому найдется дело. К примеру, девчонкам не очень нравится стройка, но они любят хлопотать по хозяйству. Одна из них становится комендантом лагеря. Другие помогают ей следить за меню, распорядком дня, продуктами. И у меня не болит голова, я точно знаю, что все будут накормлены, — объясняет Сергей Жуков.

Пока мы общаемся с руководителем группы, школьники готовят вещи для выезда. Лопаты, грабли, казан для вкуснейших блюд, осталось лишь загрузить весь инструмент и снаряжение в прицеп. В образовавшуюся паузу ребята решают немного передохнуть. Среди них Игорь Никитин, который только перешел в 10-й класс. Для него строительный отряд станет уже пятым по счету.

— В пятом классе меня сюда записала мама, она сказала, что будет интересно, — рассказывает Игорь. — И здесь действительно очень здорово. Когда едешь уже в пятый раз, примерно понимаешь, что будет происходить, так легче готовиться. Для меня эти поездки важны, я помню о подвиге наших предков.

Для Влады Косьяновой эта Вахта памяти — первая в жизни. Возможные трудности девушку нисколько не пугают.

— У жизни в лагере — особенная атмосфера, когда люди собираются у костра, общаются, это очень сближает. Для меня Вахта памяти очень важна. Нам нужно знать об истории страны и помнить, какой подвиг совершили наши предки, — говорит Влада.

Вахта памяти продлится до 11 июля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Постникова, директор школы № 1354 «Вектор»:

— Отряд «Стерх» — это дружная команда патриотов в нашей школе, которые поддерживают связь с прошлым. Я рада, что через Вахты памяти, которые проводятся регулярно, ребята получают возможность прикоснуться к истории нашей страны и участвовать в сохранении памяти. Это уникальный опыт.

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