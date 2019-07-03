СМИ: У Александра Маслякова хотят отсудить КВН
Представители семьи умершего в 2015 году тележурналиста Сергея Муратова — одного из создателей «Клуба веселых и находчивых» — заявили о своих претензиях и правах на КВН.
Иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова поступил в столичный суд по интеллектуальным правам. Родственники Муратова и бывший партнер Маслякова Дмитрий Иванов намерены публично отстоять авторские права, которые покойный тележурналист завещал своей семье.
Истцы недовольны, что владельцем всех прав на созданный в 1961 году КВН с 1986 года провозгласил себя Александр Масляков.
Первые слушания по делу начнутся уже в августе. Между тем юристы Маслякова уже подали встречный иск в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на три миллиона рублей за использование товарного знака «КВН» в документальном фильме о легендарной телепрограмме. Об этом сообщает издание Super.
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