Как Москва помогает молодым матерям получить новую профессию

Бухгалтер, маркетолог, специалист по кадровому делу, слесарь или водитель трактора — это только малая часть профессий, которые могут получить мамы, находящиеся в декрете. Обучение для них, если ребенку еще не исполнилось три года, бесплатное.

— Екатерина Великая в своем наказе сказала: «Если хочешь дать народу благосостояние, дай ему образование». В этом смысле подход к обучению мам очень важен, — считает директор Центра профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал» Елена Крутицкая. — Я бы смотрела на это не с той стороны, что доход женщины в связи с рождением ребенка мог снизиться, а с той, что образованная, самодостаточная мама является образцом для детей.

Найти себя и быть востребованной на рынке труда — эту возможность предоставляет город. Не секрет, что рождение ребенка меняет привычный образ жизни. Уходя с работы в декрет, не каждой женщине спустя 2–3 года просто вернуться на работу. Многие знания просто устаревают, ведь отрасли постоянно развиваются. В центре «Профессионал» можно как освоить новую профессию, так и повысить свою квалификацию.

Наталье Алентьевой 43 года. Три года назад она впервые стала мамой. До ухода в декретный отпуск работала административным директором в одной из компаний.

— Когда малыш подрос, я поняла, что хочу немного отвлечься от памперсов и пеленок, — рассказала она.

Решение пойти на образовательную программу «Кадровый менеджмент» москвичка считает репетицией выхода на постоянную работу. Пока она на занятиях, ребенок находится в детском саду. А вечером они, конечно, много времени проводят вместе.

— Уровень знаний, который дает преподаватель, высокий, — отметила Алентьева.

Вторую профессию получает и 25-летняя Александра Травникова.

— В декрет я ушла почти сразу после окончания университета, а во время учебы работала агентом по авиаперевозкам, — рассказала она.

Став мамой, Александра поняла, что не хочет работать в туризме. Узнав от подруги о возможности бесплатно получить другую специальность, она подала заявку.

Есть среди мам и те, кто выбирает непривычные для женщин профессии. 44-летняя Ксения Камышанская — мама восьми детей, и она решила стать сварщицей.

— Раньше я работала в школе, но после рождения детей хочется заниматься чем-то более спокойным, — объяснила она свой выбор. — Сварка — это то, что помогает мне отвлечься от семейной рутины.

Ксения всерьез намерена после окончания обучения искать работу по этой специальности. И то, что женщин-сварщиц немного, ее не смущает. Наоборот, она считает это своим преимуществом.

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