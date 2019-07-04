Генетики помогли найти родину «народа моря»
Специалисты из Института изучения истории человечества в Йене подтвердили предполагаемое местонахождение родины филистимлян — или «народа моря», как их называли древние египтяне.
Подобное прозвище филистимляне, судя по упоминаниям в Ветхом Завете, заслужили, поскольку населяли приморскую часть Израиля. Именно в этом регионе, в Ашкелоне, была найдена древняя усыпальница с останками свыше двухсот человек.
Анализ извлеченного из захоронения генетического материала показал, что ученые нашли древнейшие следы филистимлян: гробницу соорудили в XI веке до нашей эры. Однако израильские ученые усомнились в выводах коллег, предположив, что усыпальница принадлежала финикийцам.
Воссоздав геном по останкам из гробницы, удалось выяснить, что в ней похоронили представителей народа, более близкого к европейцам, чем к израильтянам и финикийцам. Таким образом, генетики установили, что захоронение принадлежало древнему «народу моря» — филистимлянам — а также подтвердили, что приморская часть Израиля является, по всей видимости, родиной этого народа.
Отчет об исследовании специалистов опубликован в журнале Science Advances.
Ранее ученые выдвинули новую гипотезу причины смерти великого полководцы Александра Македонского: по их мнению, он мог стать жертвой синдрома Гийена-Барре.
Читайте также: Археологи обнаружили в Китае новую терракотовую армию