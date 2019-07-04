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Московский урбанистический форум – 2019

Мировые эксперты обсудят развитие мегаполисов в рамках Московского урбанфорума

Василиса Чернявская
• 07:11 • 4 июля 2019
На стенде «Умный город» участники форума расскажут посетителям, какие новшества внедрены в столице за последнее время
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На стенде «Умный город» участники форума расскажут посетителям, какие новшества внедрены в столице за последнее время
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
В четверг, 4 июля, столица в девятый раз встречает Московский урбанистический форум. В предстоящие два дня форум станет мостом, соединяющим Англию, США и еще три десятка государств.

Московский урбанистический форум — это крупнейшее международное мероприятие, участниками которого становятся представители городских администраций из разных стран, архитекторы, градостроители, девелоперы, руководители финансовых компаний, инвесторы, журналисты и горожане.

Деловую программу форума, который пройдет в парке «Зарядье», озвучили заранее. В ней примут участие российские и иностранные специалисты.

— Из года в год Московский урбанистический форум привлекает все больше и больше экспертов, — говорит заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Да и заявленная в этом году тема интересна как широкое поле для дискуссии политиков, городских управленцев, экономистов и планировщиков. «Качество жизни. Проекты, меняющие города» — так звучит идея нынешнего Урбанфорума. Усилия мегаполисов сфокусированы на создании нового качества городской среды, жилья, развитии транспортной и социальной инфраструктуры, усовершенствовании и расширении спектра городских услуг, привлечении туристов. Повышение качества жизни, создание условий для благополучия горожан — комплексная цель, которая находится в основе этой работы.

Два дня деловой программы Урбанфорума посвящены таким темам, как жилье, городская среда, технологии и сбалансированное городское развитие через усовершенствование транспортной и социальной инфраструктуры.

Ключевыми проектами столицы станут программа реновации жилого фонда, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, благоустройство районов.

Главный архитектор города Сергей Кузнецов отмечает, что этот год на форуме действительно будет очень насыщенным и по темам, и по идейному наполнению.

— Но в целом мы хотим говорить о развитии во всех его ипостасях. На сессии по смешанному использованию жилых кварталов мы рассуждаем о возможностях и полезных изменениях в городской среде, не разделенной на строгие функциональные зоны, — говорит он. — Мероприятие о кварталах, где мы как раз активно внедряем «третью функцию», сможет дать нам четкое представление на тему, ведь эта программа послужит огромным двигателем развития всего города. Плюс, мы будем говорить о развитии общественных пространств. Набережные Москвы-реки имеют огромный потенциал для развития, и город однозначно намерен его реализовать. Такой естественный полюс притяжения, я уверен, даст прекрасный результат.

По его словам, найдется место и для анализа результатов уже проделанной работы.

— Мы сможем порассуждать на тему того, как за последние годы парки изменили само понимание городской среды, как они должны работать и что получает город от их развития. Еще один вопрос касается нашей ежедневной работы: как комитет и я лично участвуем в развитии города, как устроена наша работа и какие идеологические цели мы перед собой ставим, — добавляет Сергей Кузнецов.

Морис Леруа, в прошлом видный французский политик, а ныне — замгенерального директора по международным связям и перспективным объектам АО «Мосинжпроект», отмечает, что предстоящий форум — это возможность поменять мнение о российской столице.

— Московский урбанистический форум, как и сама Москва, развивается от года к году, — заявляет он. — Кроме полезного обмена мнениями с лидерами международного бизнеса и ведущими экспертами, мы продолжим работу с иностранными партнерами и надеемся объявить о некоторых совместных проектах.

По его словам, Москва достигла беспрецедентного уровня развития, о котором мало знают за пределами России, следовательно, международному инвестиционному сообществу также неизвестны компетенции Мосинжпроекта.

— Это несправедливо! — восклицает Морис Леруа. — Уже восемь лет как мы утвердили схему Большого Парижа, а ни одной станции за эти годы не появилось! В Москве за более короткий период появились 77 станций метро. Инвесторы должны понимать перспективы своих потенциальных вложений. Следовательно, Урбанфорум — это ведущая площадка для Москвы, чтобы показать развитие города мировым лидерам мнений в сфере градостроительства, недвижимости, промышленности и развития территорий.

Есть и новации в форуме этого года.

— Мы впервые проводим необычный конгресс Urban Health, посвященный интеграции принципов здоровья — одного из важнейших показателей качества жизни — во все сферы городского развития, — продолжает Марат Хуснуллин. — Вместе с Роспотребнадзором обсуждаем, как мировой опыт в сфере градостроительства влияет на здоровье горожан.

С 4 по 14 июля на другой площадке форума — в «Манеже» — пройдет мультимедийная выставка «Москва. Город меняется для вас». С помощью 3D-голограмм, VR- и артобъектов эксперты покажут и расскажут, как изменится столица в ближайшие годы. Вспомнят также и о глобальных переменах последних семи лет.

Глава Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин сообщил, что все пространство экспозиции будет разделено на несколько зон, посвященных проектам городской инфраструктуры. Организуют пространство и для самых маленьких москвичей. В детской зоне ребята могут поиграть в классики и попрыгать через виртуальные резиночки, накопить баллы за правильную парковку, узнать о построенных и планируемых к вводу школах, детских садах.

Еще одной площадкой проведения Урбанфорума станет Гостиный Двор, где представят программу «Мой район». В рамках форума состоятся встречи с известными людьми, обсуждение досуговых программ городских парков и другие мероприятия.

Культурная повестка столичных районов сегодня складывается из многих частей. Музеи, театры, концерты, экскурсии — все это доступно не только в центре Москвы. Город активно развивается, появляется новая инфраструктура, удаленная от центра. На форуме «Мой район» можно будет узнать, какие мероприятия уже проходят в разных районах столицы.

Продолжая повестку форума, обсуждения в рамках программы «Мой район» посвятят развитию микрорайонов Москвы, локальных сообществ и малого бизнеса. Гостиный Двор на три дня превратится в городской район в миниатюре. Для этого интерактивную площадку поделили на множество зон, где каждый сможет найти для себя что-то интересное. Для детей и взрослых проведут спортивные тренировки и тестирование.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Бойков, генеральный директор Московского урбанистического форума:

— Гостям деловой программы Московского урбанистического форума предстоит посетить немало сессий, которые, надеюсь, окажутся продуктивными. В ряду значимых — проекты архитектурных бюро Herzog & de Meuron, Nikken Sekkei. Помимо традиционных форматов, я хотел бы выделить дебаты и 30-минутные презентации проектов, а также вечерние интервью со звездами в конце каждого дня — именно этим вечерним форматом стартует обширная фестивальная программа.

КСТАТИ  

На Московском урбанфоруме объявят лучший проект по мнению москвичей. В шорт-лист вошли проекты в сфере культуры, спорта, благотворительности, технологий, СМИ. Награда будет вручена в третий раз. В этом году идет голосование по десяти номинациям. Лауреатов отобрал экспертный совет, а победителей определят москвичи.  

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