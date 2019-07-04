Новые детские и спортивные площадки установили в столичном районе Котловка
• 07:42 • 4 июля 2019
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В 23 дворах установили новые спортивные и детские площадки
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
В столичном районе Котловка завершена часть работ по благоустройству. На территории между улицами Нагорной, Ремизова и Академика Векшинского появился пешеходный маршрут длиной 2,5 километра.
В 23 дворах рабочие установили новые спортивные и детские площадки, построили скейт-парк, благоустроили двор с арт-объектом в виде трех дельфинов.
К 12 июля в 69-квартале будут расположены новые лавочки и урны, а в 104-м квартале вдоль берега реки Котловки появится тропиночная сеть. Возле школы № 626 на улице Ремизова появится парк со спортивными площадками. На школьном стадионе обновят футбольное поле, беговые дорожки и трибуны, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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