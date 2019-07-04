Владимир Путин рассказал о планах на ближайшие несколько лет

Президент России Владимир Путин дал интервью газете Corriere della Sera накануне визита в Италию, где рассказал о своих планах на ближайшие несколько лет.

В частности, поднимался вопрос ухода из политики по окончании срока нахождения на посту главы государства в 2024 году. Российский лидер отметил, что в настоящий момент этот пункт он считает преждевременным.

— Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы, — заявил Путин.

Он добавил, что «при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы».

Среди прочего Владимир Путин прокомментировал замечание о том, что на внутриполитической арене у него нет настоящих конкурентов. Об этом свидетельствуют результаты прошлых выборов, где он получил 77 процентов голосов избирателей. Президент выразил уверенность, что в этом случае дело заключалось вовсе не численности электората.

— Дело не в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России. А именно — падение или колебание цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл, — пояснил Путин в интервью. Высказывания главы государства приведены на официальном сайте президента РФ.

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