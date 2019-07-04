Владимир Путин назвал условие диалога с властями Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти готовы к диалогу с украинскими коллегами — однако при том условии, что президент Украины Владимир Зеленский начнет диалог с жителями Донбасса.
Российский лидер напомнил, что таким было одно из предвыборных обещаний Зеленского — установление «прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами».
Как подчеркнул Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera, Киев должен уважать минские соглашения, а не игнорировать их.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков, арестованных в 2018 году в результате инцидента в Керченском проливе.
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