Порошенко осудил «торговлю русским языком» в Донбассе
Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал предложение сделать русский язык региональным на территории Донбасса.
С такой инициативой выступил 1 июля Андрей Богдан, глава администрации нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что русский язык мог бы стать региональным в Донецке и Луганске, если украинский при этом будет государственным, а территория Донбасса — в составе Украины.
Бывший глава государства назвал такое развитие событий «ползучим пророссийским реваншем». При этом, как отметил Порошенко, «торговля языком» не принесет Украине никаких дивидендов.
— И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не по Луганск, не по Донецк и даже не по Крым, — подчеркнул экс-президент в своем Facebook.
Он добавил, что Россия стремится воспрепятствовать Украине стать частью ЕС и НАТО, а также усилить собственное влияние.
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