Депутат рассказал о потребности реформировать статус русского языка на Украине

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко высказался в поддержку назначения русского языка в Донбассе и на Украине региональным.

Парламентарий убежден, что в этой небольшой реформе действительно существует потребность.

— Русскоязычное население на сегодняшний день составляет более 60 процентов на Украине. Мы же не против украинского языка как государственного, это очень правильно. А вопрос региональных — конечно, есть потребность, — пояснил политик.

Он добавил, что саму идею оценивает положительно.

Ранее сообщалось о том, что глава администрации лидера Украины Андрей Богдан подчеркнул, что русский язык мог бы стать региональным в Донецке и Луганске, если украинский при этом будет государственным, а территория Донбасса — в составе Украины. При этом чиновник выступил против того, чтобы сделать русский вторым государственным языком.

Напомним, что в середине мая 2019 года экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который частично вступит в силу 16 июля.

Проект подразумевает использование органами государственной власти, учебными заведениями, больницами, а также предприятиями сферы обслуживания исключительно украинского языка.

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