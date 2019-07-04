Роль Русалочки в новом фильме Disney досталась темнокожей певице
В художественном ремейке культового мультфильма «Русалочка» (1989) главную роль сыграет 19-летняя темнокожая певица Холли Бэйли. Такой выбор сделала киностудия Walt Disney.
— Холли Бэйли выбрана на роль в предстоящем игровом ремейке «Русалочки», — анонсировала компания в своем Twitter.
Отметим, что Бэйли известна как участница группы Chloe x Halle. Она исполняет композиции в жанре RnB. В 2019 году Бэйли номинировали на «Грэмми» в категории «Лучший новый артист». Появление на экранах станет для артистки дебютом в кинематографе.
— Мечты сбываются, — написала Бэйли в своем Twitter.
В съемках кинокартины также примут участие Джейкоб Трембл («Комната»), который сыграет лучшего друга Ариэль Флаундера, а также дважды номинантка на «Оскар» Мелисса Маккарти. Она исполнит роль морской ведьмы Урсулы — главной злодейки мультфильма.
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