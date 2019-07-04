Неизвестный украл 23 пары кроссовок у шеф-повара в центре Москвы
• 08:53 • 4 июля 2019
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Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Неизвестный украл 23 пары кроссовок у шеф-повара в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Инцидент произошел 3 июля в ресторане на улице Новый Арбат. Шеф-повар переезжал с одной квартиры на другую и взял на работу личные вещи. Мужчина оставил две туристические сумки с 23 парами кроссовок на первом этаже. Около 16:00 он решил забрать вещи, но не обнаружил их на месте.
Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.
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