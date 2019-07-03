Сотрудница банка в Москве пойдет под суд за кражу денег пенсионеров
Пресс-служба столичной прокуратуры подтвердила завершение следствия по делу сотрудницы одного из банков в Москве, обвиняемой в хищении денег пожилых людей.
По данным следствия, женщина во время исполнения своих должностных обязанностей обманом выяснила пин-код от пластиковой карты 88-летнего клиента банка и перевела на счет своей знакомой принадлежавшие ему 140 тысяч рублей.
Вслед за этим обвиняемая повторила преступление, на этот раз в отношении 81-летней женщины.
В отношении сотрудницы банка возбудили дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием своего служебного положения»), прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее в полицию Москвы с заявлением о краже обратилась пенсионерка. По данным следствия, неизвестный взломал замок входной двери, проник в ее квартиру, а затем украл ювелирные, меховые изделия и денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила миллион рублей.
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