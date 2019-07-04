Детский сад со столярной мастерской построят на востоке Москвы
В Восточном административном округе столицы началось строительство детского сада, рассчитанного на 205 мест. Дошкольное учреждение будет оборудовано столярной мастерской. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
— Началось строительство дошкольной образовательной организации на 205 мест (девять групп) на востоке Москвы, — говорится в сообщении пресс-службы.
Детский сад появится по адресу: улица Вольная, владение 28, и войдет в состав возводимого жилого комплекса.
— Трехэтажное здание площадью 11,1 тысячи квадратных метров возведет инвестор по индивидуальному проекту. Срок действия разрешения на строительство — до мая 2020 года, — уточнил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Прилегающая территория будет благоустроена, там оборудуют прогулочные площадки с теневыми навесами, спортивную площадку и проведут комплексное озеленение. Об этом сообщает агентство «Москва».
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