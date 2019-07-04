«Росконтроль» рассказал, какой растворимый кофе не взбодрит с утра
Эксперты «Росконтроля» изучили растворимый кофе торговых марок Nescafe, «Жокей», Bondiva, «Каждый день», Auchan, Italica, MacCoffee/FAVORITE.
Образцы закупались непосредственно в магазинах и исследовались по более чем 30 параметрам. Внимание обращалось на подтверждение соответствия заявленному составу и безопасность продукции, а также на вкусовые характеристики и в целом способность взбодрить человека даже в самое тяжелое утро.
По итогам анализа выяснилось, что бренды «Жокей», Italica, MacCoffee/FAVORITE вовсе не являются кофе, так как содержат примесь какого-то другого сырья. За это данные образцы были занесены в черный список.
Кофе остальных торговых марок можно рекомендовать к покупке — он безопасен, обладает приятным ароматом и вкусом и вполне способен поднять на ноги. Самым качественным и бодрящим оказался Nescafe.
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