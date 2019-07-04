Счетная палата обвинила столичного оператора во взимании платы за радио
Счетная палата РФ обнаружила нарушения при установлении тарифов для населения со стороны ФГУП «Российские сети вещания и оповещения». Об этом сообщили в пресс-релизе ведомства.
Компания является монополистом проводного вещания в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Она транслирует радиостанции «Маяк» и «Радио России».
Предприятие взимает плату с граждан, хотя, согласно указу президента РФ от 24 июня 2009 года № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах», данные радиоканалы являются бесплатными для населения.
За последние шесть лет цена выросла с 56 до 112 рублей в месяц. Именно поэтому Счетная палата РФ предлагает перейти к государственному регулированию тарифов на радиоточки, сообщает ТАСС.
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