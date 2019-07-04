Список запрещенных для женщин профессий сильно сократят к 2021 году
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации значительно сократит список профессий, запрещенных для женщин. Соответствующий документ вступит в силу в 2021 году.
Всего россиянкам станут доступны порядка 300 профессий, которыми ранее могли заниматься исключительно мужчины.
В частности, представительницы прекрасного пола смогут служить на корабле, работать машинистками электропоездов, парашютистами, слесарями по ремонту автомобилей и рыбаками прибрежного лова.
Отметим, что в отредактированном перечне Минтруд оставит профессии, которые могут отрицательно сказаться на репродуктивном здоровье женщин. Об этом пишет РБК.
Напомним, что почти 20 лет назад президент утвердил список из 456 работ, официально недоступных для женщин.
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