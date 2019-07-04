Врачи рассказали, какой популярный напиток защищает от рака и диабета
Ученые из Испании рассказали, что изучили 14 работ на тему эффективности молока в профилактике хронических заболеваний.
Исследователи пришли к выводу, что если пить молоко с низкой жирностью, не превышая дневную норму, то можно существенно снизить риск метаболического синдрома и диабета второго типа.
Также те, кто любят пить молоко и употреблять молочные продукты, меньше подвержены появлению колоректального рака и рака мочевого пузыря.
Еще исследователи из Университета Гранады и Мадридского университета рассказали, что молоко может помочь в профилактике у пожилых людей саркопении. Это заболевание, которое провоцирует возрастные атрофические дегенеративные изменения скелетной мускулатуры.
Кроме того, молоко может уменьшить риск перелома позвонков. Правда, от остеопоротического и бедренного переломов человека любимый напиток не защитит, пишет «Российская газета».
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