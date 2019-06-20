Какие прохладительные напитки освежают лучше всего и не вредят здоровью

В жару, конечно, хочется выпить чего-то холодного, но все же я бы рекомендовал пить больше теплой воды. Это может, конечно, кого-то удивить, но это снижает риск заболеть ангиной.

Морсы и компоты, приготовленные дома из свежих плодов, богаты фруктозой, которая придает сил. Но поскольку это углеводы, пить такие напитки лучше до четырех часов дня. Позже фруктоза, как и другие углеводы, может превратиться в лишний жир.

Сахар лучше использовать по минимуму: не забивайте вкус ягод. Что касается моды на напитки, то она появляется каждый год и так же быстро проходит. Классические рецепты, конечно, никто не отменял.

Напитки с акцентом

Фраппе

Напиток с подобным названием можно встретить в каждой третьей московской кофейне. Но его истоки — в Греции. Там — это кофе, взбитый с холодной водой, льдом, сахаром. Добавляют в него также молоко или сливки.

Орчата

Фирменный прохладительный напиток испанской Валенсии. Основной ее ингредиент — толченая чуфа (сыть съедобная). Ее смешивают с водой и сахаром. Напиток обладает молочной консистенцией и неповторимым вкусом.

Ласси

Напиток родом из Индии на основе йогурта. Классический вариант выглядит так: йогурт, взбитый с водой, солью и специями, как правило, кумином. Но бывают и сладкие разновидности — с медом, ягодами.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра

Хвачхэ

Корейский фруктовый безалкогольный пунш. Может состоять из чего угодно. Практически всегда в него добавляют ягоды китайского лимонника, вместе с другими фруктами их вымачивают в медовой воде.

Комбуча

Популярность вновь набирает один из самых загадочных напитков — чайный гриб, который благодаря маркетологам получил второе имя — комбуча. Это название объединило разновидности симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. При помощи чайного гриба изготавливается кисло-сладкий газированный прохладительный напиток, называемый чайным квасом.

В этом напитке происходит брожение естественным образом, что в последующем дает хороший эффект для самочувствия. По всему миру наблюдается увлечение разведением комбучи или чайного гриба, популярны классические сочетания и неожиданные миксы с местными продуктами, характерными для региона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Живайкин, шеф-бармен ресторана White Rabbit:

— Тренд в напитках, да и вообще в гастрономии — использование сезонных продуктов и безотходное потребление. Например, если из мякоти апельсина мы сделали сок, то из цедры можно сделать цукаты. Что касается вкусов, то люди приходят в ресторан, чтобы удивиться новому, но и традиционные рецепты не теряют популярности.

Читайте также: Японский посол посетил чайную церемонию в Мемориальной квартире Рихтера