Два жилых дома на востоке столицы введут в эксплуатацию к 2020 году
Два жилых дома в рамках программы реновации построят в районе Косино-Ухтомский. Фасады зданий будут оформлены в пастельных тонах. Комплекс введут в эксплуатацию в 2020 году, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.
— В районе Косино-Ухтомский по адресу: улица Каскадная, владение 21 в следующем году введут в эксплуатацию два жилых дома по программе реновации. Строительство ведется на двух земельных участках. В настоящее время идет возведение монолитных конструкций подземной части жилого дома на первом участке и обустройство котлована на втором, — рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Монолитные жилые дома будут возведены по индивидуальным проектам, переменной этажности до 12–13 этажей. Об этом сообщает агентство «Москва».
По окончании строительно-монтажных работ прилегающая территория будет благоустроена и проведено комплексное озеленение.
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