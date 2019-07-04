Туристы рассказали, где чаще всего они прячут деньги
Путешественники рассказали, куда они прячут деньги во время поездок.
В опросе, который провел сервис путешествий «Туту.ру», приняли участие 1600 человек. Половина из них сказали, что хранить им нечего. Респонденты признались, что перестали пользоваться наличными деньгами, поэтому нигде ничего не прячут. При себе у них всегда карта или ее электронный вариант в телефоне.
А вот 17 процентов предпочитают старые способы безопасности. Они видят надежность в использовании сейфа, а во время отдыха отдают деньги на ресепшен.
Еще 15 опрошенных носят все купюры с собой, особенно когда уходят из гостиничного номера.
Среди респондентов были и те, кто хранят деньги в чемодане, — их было 10 процентов. И только 4 процента из всех участников опроса доверяют гостиничному персоналу и оставляют ценные вещи и денежные средства в номере.
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