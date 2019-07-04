Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности пройдут в 18 столичных парках

В 18 столичных парках подготовили особую праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности. Мероприятия пройдут с 6 по 8 июля.

В парке «Зарядье» 8 июля на сцене большого амфитеатра можно будет увидеть настоящий бал. Танцоры в нарядах образца XVIII — начала XX века исполнят вальс, мазурку, польку и полонез. Мероприятие начнется в 19:00.

Посетители парка Победы на Поклонной горе увидят спектакль мимов 7 июля. Увидеть шоу можно на детской площадке в 10:00. Участников научат делать открытки и разноцветные браслеты, а также расписывать японские фонарики из тонкой рисовой бумаги.

Парк «Сокольники» 6 июля приглашает горожан с 15:00 до 18:00 посетить фестиваль «АРТамаран». На площадке установят несколько так артамаранов — арт-объектов в виде морских снастей. Участникам нужно будет разрисовать их.

В саду «Эрмитаж» 7 июля в 19:30 на Щукинской сцене можно будет насладиться выступлением участников проекта «Голос. Дети», а на следующий день здесь выступят фольклорные коллективы.

Участников научат расписывать японские фонарики из тонкой рисовой бумаги Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В День семьи, любви и верности в парке Горького посетителей ждут две бесплатные экскурсии «14 историй о любви». Горожанам расскажут, как по романтичным местам гуляли Александр Пушкин и Наталья Гончарова, Екатерина Вторая и Григорий Орлов, император Николай Первый со своей супругой Александрой Федоровной.

Подробную информацию о праздничных мероприятиях в столичных парках можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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