Сергей Собянин открыл Московский урбанистический форум

В четверг, 4 июля, мэр столицы Сергей Собянин открыл пленарное заседание Московского урбанистического форума. Главная сессия состоялась в концертном зале «Зарядье». Городские власти второй год подряд выбирают эту площадку для проведения деловых переговоров и дискуссий с ведущими мировыми экспертами в различных областях.

— Мы проводим Урбанфорум в девятый раз, и это стало хорошей традицией, — выступил глава столицы с приветственным словом. — Сегодня сложно представить московскую повестку без диалога с экспертами из десятка стран мира.

По его словам, проводимый форум стал доброй традицией в общении экспертов и властей различных городов.

— Но несколько лет назад ситуация была иной, — напомнил мэр. — Мы серьезно задумались над тем, какой ключевой форум создать в городе. Очевидно, что нужен был экономический. Мы даже начали двигаться в этом направлении, но городская повестка, запрос жителей говорили о другом. Конечно, проблемы бизнеса очень важны. Административные барьеры, льготы, налоги — важная часть работы властей и сообщества Москвы. Но тем не менее главными проблемами лежали в другой плоскости. Ведь с каждым годом на первый план выходили вопросы экологии, транспорта, дискомфорта горожан. Столица становилась все менее привлекательной для жизни. Стало очевидно, что главная проблема находится в плоскости градостроительного развития. Начав проводить форум, мы поняли, что правильно определили повестку.

Сергей Собянин вспомнил времена работы в Западной Сибири. Тогда, по его словам, власти привлекали инвесторов, показывали большие территории, сопоставимые с площадью европейских стран, рассказывали, что в тех регионах есть много нефти.

— Но городская экономика и развитие требуют иных подходов. Более того, наши города, пройдя путь индустриального развития, перешли на новую ступень, — продолжил глава столицы. — Главное в этом — это инвестиции, связанные с человеком. Это вложения в науку, новые технологии и разработки, в комфортную городскую среду. Главный капитал — человеческий. И самое важное, чем должен заниматься город, — это заботиться о своих жителях.

По его словам, главные вопросы Урбанфорума — новые проекты для формирования комфортной среды. И один из главных вопросов — нахождение баланса между созданием объектов и экологией, сооружение удобной транспортной инфраструктуры.

— Эти проблемы требуют дальнейшего обсуждения, — добавил мэр.

В ходе форума, который продлится до 7 июля, Москва рассказывает о своих ключевых проектах: программе реновации, транспортном развитии, создании спортивных, социальных и коммерческих объектов. В рамках форума показаны проекты, которые не только предоставляют многочисленные возможности для потенциального сотрудничества с инвесторами, но и являются символами градостроительного, промышленного и инвестиционного развития города.

— В Москве разворачивается крупнейшая программа по реновации ветхих пятиэтажек, в которых проживают более миллиона человек, — отметил Сергей Собянин. — Мы обсудим также вопросы, связанные с благоустройством районов, скверов, улиц, парков. Затронем и темы здорового города, посмотрим, как разные технологии влияют на состояние горожан.

Мэр добавил, что продолжительность жизни у горожан растет. По его словам, следующий Урбанфорум будет в первую очередь посвящен вопросам здоровья и счастью горожан.

В свою очередь заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова поддержала идею Сергея Собянина сделать повестку с упором на проблемы со здоровьем жителей мегаполисов.

— Достаточно высокий уровень развития здравоохранения способствует повышению продолжительности жизни людей в городах, — отметила она. — Так как города развивались стихийно, то мы не можем сформировать стандарты для всех по созданию комфортной среды. Это всегда индивидуальный подход.

По ее словам, главными механизмами сохранения здоровья являются полноценное питание, отказ от фастфуда и малоподвижного образа жизни, выбор благополучных территорий для проживания.

— Мы продолжим работать над снижением этих и других рисков, — добавила она.

Выступая на пленарном заседании Урбанфорума, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач страны Анна Попова отмерила важность объединения ряда дисциплин для решения проблем со здоровьем у населения.

— Риски со здоровьем у москвичей, связанные с изменением инфраструктуры, снизились практически в два раза, — заявила он.

Комментируя повестку форума, она подчеркнула важность объединения усилий экологов, градостроителей и других специалистов для формирования здорово среды мегаполиса.

Напомним, что Московский урбанистический форум проходит на трех площадках: в концертном зале «Зарядье» в течение двух дней запланирована деловая программа, в Гостином дворе -- выставка, посвященная программе «Мой район», ряд проектов представлен в «Манеже».

Читайте также: Подписано соглашение о создании французско-российской компании по переработке отходов