Вход в подвал объекта культурного наследия на Маросейке ликвидирован
Госинспекция по недвижимости Москвы ликвидировала незаконный вход в подвал объекта культурного наследия на улице Маросейке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Устранено нарушение земельного законодательства на улице Маросейке, владение 6–8, строение 1. На указанном земельном участке расположено трехэтажное здание 1830 года постройки, которое является объектом культурного наследия. Госинспекцией по недвижимости установлено, что без разрешительной документации обустроен сход в подвал, оборудована площадка, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что организация неоднократно привлекалась к административной ответственности по причине отсутствия необходимой документации. Сумма штрафов составила 320 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Москва».
На данный момент все нарушения устранены, как и незаконный вход.
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