Крымский депутат оценил просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
Депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк, возглавляющий Комитет по санаторно-курортному комплексу и туризму, сообщил, что проблем приехать на полуостров для иностранцев нет никаких.
Британская делегация на сессии Совета по правам человека ООН «призвала Россию обеспечить международным наблюдателям доступ в незаконно аннексированный Крым».
3 июля в посольстве РФ в Лондоне прокомментировали подобную просьбу. Российские дипломаты сообщили, что Крым, как и вся территория России, открыты для иностранцев. На полуострове с каждым городом отмечают рост потока туристов из разных стран мира, передает «Царьград».
Депутат Алексей Черняк в комментарии ФАН отметил, что Лондон ведет двойную игру и нагнетает обстановку. На самом деле, в Крым часто приезжают иностранные делегации и простые туристы.
— Зарубежным делегациям нужно подать заявку в соответствующие ведомства РФ, а мы со своей стороны их гостеприимно встретим, все покажем и расскажем, — пояснил он.
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