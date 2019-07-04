Суд приговорил владельца сети «Корчма Тарас Бульба» к двум годам колонии
Басманный районный суд Москвы приговорил владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана к двум годам колонии общего режима. Мужчину обвиняют в неуплате налогов на 690 миллионов рублей.
После оглашения приговора ресторатора взяли под стражу в зале суда. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств, поскольку Белойван признал вину.
Выступая с последним словом, мужчина раскаялся в содеянном, но отметил, что при нынешнем налоговом законодательстве владельцы ресторанного бизнеса вынуждены преступать закон. Он также заявил, что сам уклоняться от выплаты задолженности не намерен, в связи с чем попросил не назначать ему реальный срок. В свою очередь адвокаты подсудимого ранее сообщали о том, что их подзащитный уже приступил к выплатам.
Напомним, что Белойван проходил по восьми преступлениям, предусмотренным статьей «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
По версии следствия, ресторатор с января 2011 по март 2014 года скрывал свои реальные доходы и сведения о величине налога на прибыль и на добавленную стоимость. В СК сообщали, что бизнесмен привлекал к махинациям «ночных кассиров», которые через особое программное обеспечение удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общепита наиболее дорогостоящие заказы за день, корректируя в сторону уменьшения сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости. Об этом пишет агентство «Москва».
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