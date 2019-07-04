Молодые семьи выбирают просторные квартиры. Метро и отдых у озера — в подарок

Удачным выбором становятся просторные квартиры — от двух комнат и выше. В жилом комплексе «Рассказово» таких большинство. Да и практика свидетельствует о том, что жители «Рассказова» хотят иметь помещения посвободнее: в последней очереди этого жилого комплекса количество однокомнатных квартир девелопер снизил вдвое. А вот долю двухкомнатных и трехкомнатных, напротив, увеличил — до 70 процентов. Пересмотр модели квартирографии обусловлен изменением тенденций спроса.

Современный комплекс отвечает всем требованиям новоселов по экологии, удобству расположения, комфорту жилья и благоустройству прилегающей к новостройкам территории Фото: Комитет по градостроительной политике и строительству города Москвы

— Целевая аудитория жилого комплекса «Рассказово» — это семьи с детьми, которые делают выбор в пользу комфорта, — говорит Ольга Барабанова, коммерческий директор Sezar Group. — И если на старте проекта ядром спроса были однокомнатные квартиры, то по мере строительства первой и второй очередей интерес аудитории сместился в сторону так называемого семейного формата — квартир площадью от 60 квадратных метров.

По ее словам, топовые позиции самых востребованных квартир последние три года занимают двухкомнатные варианты от 62 до 75 квадратных метров, а количество запросов на метраж от 90 «квадратов» и выше выросло более чем вдвое. С учетом того, что часто однокомнатные квартиры приобретают для присоединения к смежной двух- или трехкомнатной, реальный спрос на однокомнатные квартиры в классе «комфорт+» не превышает 25 процентов.

В «Рассказове» будут созданы рабочие места, благодаря которым жители комплекса получат возможность работать рядом с домом Фото: Комитет по градостроительной политике и строительству города Москвы

В столичном Стройкомплексе отмечают: выбор квартир в современных жилых комплексах обусловлен и ценой — на присоединенных территориях стоимость проектов в одном сегменте ниже новостроек в старых границах столицы. В городском ведомстве добавляют: молодым семьям важна не только комфортная квартира, но и транспортная доступность, хорошая экология и, конечно же, развитая социальная инфраструктура.

Так, большим плюсом для жителей «Рассказова» стало наличие рядом метрополитена — в прошлом году заработала станция «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии. Теперь доехать до центра города они могут без пробок менее чем за час.

Еще один бонус для приятных прогулок — ландшафтный дизайн Фото: Комитет по градостроительной политике и строительству города Москвы

— Именно транспортное строительство выполняет роль стартера: куда приходит метро, где появляются магистрали, удобные подъездные дороги, туда приходят и инвесторы, возводя жилье, социальную инфраструктуру и, что очень важно, недвижимость для создания рабочих мест, — отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. — Привлекательность таких территорий повышается в разы, и девелоперские проекты быстро себя окупают. Потому что для жителей мегаполиса, особенно такого огромного, как Москва, один из основных критериев удобства — экономия времени в поездках по городу, а значит, скоростной транспорт должен быть в пешей доступности. Вот почему 70 процентов средств Адресной инвестиционной программы город направляет именно на транспортное строительство. В перспективе от станции «Рассказовка» метро дойдет до аэропорта Внуково.

Но не только за транспортную доступность новоселы выбирают ЖК «Рассказово». Ко всем преимуществам городского комфорта здесь добавляется утопающий в зелени экологичный район с благоустроенной инфраструктурой для отдыха на природе. Так, сам участок застройки с трех сторон окружен Ульяновским лесопарком, а пятая часть территории жилого комплекса «Рассказово» отдана под рекреационные прогулочные зоны: придомовые территории, прогулочный бульвар, аллеи, набережную лесного озера.

В настоящее время готовы шесть домов из десяти, многоуровневый паркинг со встроенным супермаркетом Фото: Комитет по градостроительной политике и строительству города Москвы

Каждый двор обустроен по-своему. Но одно остается общим: во внутреннем периметре домов нет автомобильного трафика — машины «спрятаны» на паркингах: многоуровневом наземном или под землей в зависимости от бюджета и индивидуальных предпочтений.

— Для каждого двора проект разрабатывается индивидуально с учетом геометрии и наполнения дворового пространства соседних домов. В основе данного подхода — идея максимально разнообразить вариативность досуга на открытом воздухе. Детские городки и скалодромы, спортивные тренажеры, малые архитектурные формы: ротонды, скамьи, перголы — все элементы благоустройства согласуются с архитектурной концепцией жилого комплекса, — продолжает Ольга Барабанова.

Завершит концепцию благоустройства набережная лесного озера с площадками для барбекю, детским городком и танцевальной площадкой.

Еще один бонус для приятных прогулок — ландшафтный дизайн. В общей сложности здесь высадят более 20 тысяч кустарников, а совокупная площадь газонов и сезонных цветников превысит три гектара.

Добавляется также утопающий в зелени экологичный район с благоустроенной инфраструктурой для отдыха на природе Фото: Комитет по градостроительной политике и строительству города Москвы

— Концепция озеленения территории жилого комплекса учитывает фактор сезонности, — объясняет Ольга Барабанова. — В холодное время года взгляд радуют рябины и хвойные. С приходом весны последовательно цветут плодовые деревья, кустарники, крокусы, тюльпаны, ирисы, сирень, гортензии, герань и лилии. Всего концепцией озеленения предусмотрено более 50 видов растений, а деревья, высаживаемые на территории, подобраны с учетом окружающего комплекс естественного смешанного леса Ульяновского лесопарка. Так, здесь предусмотрены ели, амурский бархат, остролистый и серебристый клены, иволга, ольха и другие.

Молодым семьям важна не только комфортная квартира, но и транспортная доступность Фото: Комитет по градостроительной политике и строительству города Москвы

По итогам реализации всего проекта в благоустройство территории «Рассказово» девелопер проекта Sezar Group инвестирует порядка 600 миллионов рублей. В настоящее время готовы шесть домов из десяти, многоуровневый паркинг со встроенным супермаркетом, осенью откроет двери первый детский сад.

КСТАТИ

В «Рассказове» будут созданы рабочие места, благодаря которым жители комплекса получат возможность работать рядом с домом. В инфраструктуру комплекса будут входить:

— 3 детских сада;

— школа;

— поликлиника;

— 2 наземных многоуровневых гаражных комплекса;

— 3 подземных паркинга;

— торгово-офисный центр.

Читайте также: Мировые эксперты обсудят развитие мегаполисов в рамках Московского урбанфорума