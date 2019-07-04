«Я был алкашом»: бывший муж Ирины Пеговой рассказал о причинах развода

Бывший супруг актрисы Ирины Пеговой Дмитрий Орлов, который прожил с ней шесть лет, рассказал, по какой причине они расстались.

Только спустя несколько лет после развода Орлов признал свою вину в расставании с Пеговой.

Он рассказал, что когда снялся в культовых фильмах нулевых годов «Сестры» и «Небо. Самолет. Девушка», то понял, что стал по-настоящему популярным. Множество красивых девушек предлагали ему любовные отношения и щедро одаривали актера вниманием.

Несмотря на это, Орлов влюбился в Ирину Пегову и решил, что необходимо как можно быстрее сыграть свадьбу. Позже актер понял, что чувства остыли, и он начал попросту пользоваться добротой жены. Сам же он не считал нужным поддерживать возлюбленную в трудных ситуациях.

— У Иры случился выкидыш. Будь я нормальным мужчиной, поддержал бы ее, сказал правильные слова. Но я не поддержал, у меня были претензии. Я даже обиделся на нее за то, что произошло, — рассказал актер.

Позже Пегова родила Орлову дочь Татьяну. К сожалению, счастливое событие не реабилитировало отношения родителей. Кроме прочего, у актера начались проблемы с алкоголем.

— Я был алкашом. У меня был «заезд» на эту тему. Причем я мог выпить пол-литра крепкого алкоголя, а на следующий день без похмелья поехать по делам. Но я «слез» с этой темы, — поделился Орлов.

В итоге в 2011 году супруги нашли единственный выход из напряженной ситуации, сложившейся в семье, — развод.

Сейчас актер объясняет, что понять ошибки ему помогла нынешняя супруга Наталья. Вновь скрепить отношения с женщиной узами брака Орлов решился после того, как ему поставили страшный диагноз. Такой поворот судьбы изменил его взгляд на брак.

Актер рассказал, что сейчас он наконец обрел гармонию и счастлив быть мужем своей супруги Натальи. Кроме того, по отношению к бывшей жене он старается делать все, чтобы сгладить острые углы прошлых противоречий и обеспечить дочери счастливое детство, пишет «СтарХит».

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