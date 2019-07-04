Место встречи — парк «Зарядье»

Как уточняют в оргкомитете, первый день работы МУФ-2019 посвящен жилью и городской среде, второй — транспорту и стратегиям развития мегаполисов.

Так, 4 июля российские и иностранные эксперты обсудят самые привлекательные форматы жилой застройки: рабочие сессии «Не только типовое. Каким архитекторы видят современное жилье?», «От коммуналки до пентхауса. Русская культурная традиция и представление об идеальном жилье», «Жилье для всех поколений. Квартира как отражение образа жизни человека».

Также пройдут дискуссии по одним из самых резонансных столичных проектов последних лет — реновации и развитию новых территорий (дискуссионные площадки «Проекты реновации. Политика обновления городов» и «Москва и московская агломерация. Как сбалансировать жилищную политику?») .

Не останутся без внимания и темы цифровизации мегаполисов (создание умных городов), редевелопмента промзон, обустройства работающих круглогодично общественных пространств. По каждому из этих вопросов запланирована отдельная конференция.

Все заявленные темы (например, о набирающей популярность экономике совместного пользования или разрастающемся секторе общественного питания) предельно интересны не только для специалистов, но и для широкого круга активных думающих горожан, которым не все равно, по каким принципам и векторам пойдет в обозримом будущем развитие мегаполиса. Впервые в рамках форума состоится конгресс Urban Health, посвященный задачам городской политики в сфере здравоохранения.

С первого дня на форуме будет работать стенд «Вечерней Москвы» — он расположится на втором этаже Концертного зала «Зарядье».

5 июля в 12:00 гостей форума ждет презентация городского конкурса «Московское качество», который «Вечерняя Москва» проводит вместе с Московской торгово-промышленной палатой под патронатом Мосгордумы.

Главной темой второго дня деловой программы МУФ-2019 станет «Город в движении. Решения для динамичных мегаполисов». Откроет его пленарное заседание «Качество для всех. Сбалансированное развитие городов». В программе более 30 мероприятий.

Во второй день урбанфорума основное внимание будет уделено модернизации и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе интеграции в единую систему различных видов общественного транспорта и введению новых экологических стандартов.

Представители городских властей и экспертного сообщества обсудят, в частности, как должны выглядеть и функционировать современные вокзалы и аэропорты, комплексные подходы к строительству транспортно-пересадочных узлов, реализацию глобальной столичной программы по развитию метро и Московских центральных диаметров.

Для бизнеса интерес представляют такие тематики, как государственно-частное партнерство в транспортной сфере, привлечение в эту область частных инвестиций, транспортно-ориентированный девелопмент и внедрение инновационных технологий как возможность для стартапов.

В деловой программе МУФ — в общей сложности свыше 70 специальных мероприятий: конференции, круглые столы, презентации, дебаты, дискуссии. За два дня выступят более 400 спикеров. В их числе — мэры крупнейших городов мира, топ-менеджеры крупнейших банков и корпораций, архитекторы и урбанисты с мировым именем.

Российскую столицу на форуме будут представлять мэр Сергей Собянин, заместители мэра Анастасия Ракова, Марат Хуснуллин, Наталья Сергунина, руководители городских департаментов.

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