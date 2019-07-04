Эксперт: Выставленное Путиным условие для диалога с Киевом трудновыполнимо

Владимиру Зеленскому будет непросто выполнить условие Владимира Путина для начала диалога с Киевом, так как он слабо контролирует ситуацию на Украине. Такое мнение ФБА «Экономика сегодня» высказал руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Президент России Владимир Путин 4 июля заявил, что Москва готова к конструктивному диалогу с Киевом, если президент Украины приступит к выполнению собственных предвыборных обещаний.

В частности, Владимир Путин отметил, что Зеленский должен установить прямые контакты с соотечественниками в Донбассе и перестать использовать в их отношении термин «сепаратисты» .

По словам российского лидера, украинцы ждут от Зеленского не абстрактных заявлений, а конкретных действий, передает Nation News.

Эксперт Дмитрий Родионов считает, что президент Украины оказался в ловушке собственных обещаний после завершения выборов, так как многое он просто не может выполнить. Его действия ограничиваются влиянием Запада и политических группировок в стране, передает rueconomics.ru.

Тем не менее эксперт считает, что встреча между Путиным и Зеленским вскоре состоится.

— В любом случае переговоры Зеленского с Путиным состоятся — они необходимы хотя бы для того, чтобы лидеры двух стран познакомились, обозначили свои позиции и перспективы диалога, — пояснил он.

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