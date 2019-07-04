У российской столицы есть все шансы войти в топ-10 самых посещаемых городов

Гости выставки познакомились с туристическим потенциалом столицы и ее достопримечательностями. И эта награда стала для Москвы второй за месяц. Ранее стенд Москвы победил в номинации «Лучший дизайн» на SITIF в Сеуле. Интерес к нашим стендам на обеих выставках был огромным, что неудивительно, ведь минувший год стал для туротрасли Москвы рекордным: город хотя бы с одной ночевкой посетили 23,5 млн туристов, 56 млн осмотрели столицу за день, 65 млн побывали на площадках фестивалей цикла «Московские сезоны»... Конечно, повлиял на статистику чемпионат мира, но даже если взять «дофутбольный» 2017-й (21,6 млн туристов) и сравнить его с 2010-м (12,8 млн), рост бросится в глаза.

Однако доля иностранных туристов в этом потоке пока не слишком велика — 5,5 млн человек, из которых 2,1 млн приходится на жителей СНГ. Между тем, по прогнозу Boston Consulting Group, к 2025 году у Москвы есть все шансы войти в десятку самых посещаемых городов Европы. Помимо имиджевого продвижения в мире, этому могут поспособствовать комплексная стратегия развития туротрасли и мониторинг рынка, доступность авиасообщения (надо больше лоукостеров), упрощение въездного режима (электронные визы, безвизовые 72 часа), строительство доступных по цене гостиниц, повышение качества обслуживания, развитие туристических объектов (реконструкция старых, появление новых, причем не только в центре)...

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Что думают о развитии международного туристического потенциала Москвы иностранцы, «ВМ» поинтересовалась у Энди Фрека, главы консалтинговой компании «Американец», который уже 20 лет живет в России.

— Тут все очень просто. Главное препятствие — это, конечно, визовый режим и сложные бюрократические процедуры, с ним связанные, — говорит эксперт. — Еще недавно были новости о запрете хостелов в многоквартирных домах, но что предлагается взамен, мне, например, непонятно. Потом, я вижу сейчас, что в Москву приезжают в основном наши пенсионеры, а пенсионеры в Америке — самый богатый класс. Из турпотока совершенно выпадают другие категории. Скажем, молодые люди никогда не купят стандартные путевки, потому что, во-первых, это дорого, а во-вторых, им это не очень интересно. Ходить по музеям и монастырям можно, но на второй день для иностранного туриста все выглядит одинаково. Есть небольшая категория туристов-экстремалов, которые едут в экзотические места типа Камчатки, организуя поездку самостоятельно (опять-таки из-за дороговизны туров туда), но Москва для них часто просто транзитный город, надолго они тут не задерживаются. Мне кажется, нужно продумывать отдых здесь с учетом всех социальных и возрастных категорий. Например, молодежь можно привлечь какими-то необычными вещами. Я вот знаю, в Питере есть туры по крышам (хотя их хотят запретить), тут тоже нужно что-то такое придумать. Например, диггеры могли бы показывать Москву под землей, если это сделать легальным. Нужно показать туристу, как интересно общаться с местными, как интересно передвигаться по городу. В Москве, например, можно ездить на велосипедах, взяв их в аренду. Я знаю, что есть даже приложение в телефоне для этого. Попробовал им воспользоваться — очень сложно понять иностранцу, что там и как. А ведь можно было бы предлагать разные велосипедные маршруты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Барзыкин, глава Комитета по предпринимательству и туризму ТПП РФ:

— Для роста турпотока в Москве, во-первых, нужны интегрированные маршруты с другими регионами. Скажем, чтобы турист мог, посмотрев усадьбы Подмосковья, заодно познакомиться и с Москвой. Во-вторых, надо удешевлять размещение. В-третьих, диверсифицировать продукт, ведь в Кремль все не попадут, а значит, надо сделать больше объектов показа в городе, равномерно распределив их по потребителям (детям, молодежи, взрослым, пенсионерам, бизнесменам) и по сезонам. В-четвертых, больше предлагать интересных услуг, чтобы у туриста чаще возникало желание потратить деньги.

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