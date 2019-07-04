Новая экозона появится в подмосковных Озерах

• 12:01 • 4 июля 2019
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Экозоны с цветами и условиями для жизни животных и птиц появятся в каждом муниципалитете
Фото: Елена Горбачева, «Вечерняя Москва»
Экологическая зона с ландшафтным дизайном появится в подмосковных Озерах, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
Новая зона отдыха появится неподалеку от местного Дома культуры, ее обустройство завершат до 2 августа.
Глава Министерства благоустройства региона Михаил Хайкин сообщил, что подобные экозоны с цветами появятся в каждом муниципалитете. Здесь будут высаживать многолетние цветы, подобные площадки должны функционировать ежегодно.
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