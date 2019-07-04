Cмартфоны или общественные пространства — битва века

Интернет-колонки и «выступления в стиле TED» (знаменитая конференция, популяризующая уникальные идеи в сфере технологий, развлечений, дизайна и др. — прим. «ВМ») сообщают нам, что смартфоны делают нас отчужденными друг от друга: нам нужны все более сильные стимулы, чтобы оторваться от экранов и посмотреть в глаза собеседнику или окружающему нас пространству, полному света, зелени и пения птиц.

Общественные пространства создают возможности для созерцания. По мнению писателя Николаса Карра, «с тех пор как мы носим с собой эти мощные гаджеты, возможностей для того, чтобы побыть с собой и подумать, становится меньше». Мой коллега по исследовательскому центру Сбербанка, доктор Андрей Курпатов, идет дальше и метко замечает, что «улицы наполнились цифровыми ходячими мертвецами», натыкающимися друг на друга, попадающими под машины и кидающимися в фонтаны».

Не отметая всех опасностей, которые создают смартфоны для современных городских жителей, надо отметить, что полное противопоставление виртуальной реальности и живого общения горожан в публичных пространствах является надуманным.

Смартфоны создают новую конструкцию, сочетающую частные виртуальные пространства горожан и публичные пространства, в которых мы осуществляем социальные взаимодействия различными способами.

Чтобы осуществлять коммуникации в публичных пространствах с близкими двадцать лет назад, мы были вынуждены покидать его. Сейчас возможность коммуникации с семьей, друзьями или группой по интересам стала мгновенной.

Мы не ограничены выбором: мы гуляем по парку или общаемся с близкими. Теперь можно двигаться одновременно по физическому миру и виртуальному. Подлинная инновация всегда открывает две двери одновременно. Это подтверждают исследования. Американский социолог Кит Хэмптон считает, что активные пользователи смартфонов посещают парки намного чаще, так как у них есть возможность «носить всегда с собой все свое частное пространство и уйти в него в любой момент».

Полагаю, люди долго будут приходить в парки, наслаждаясь случайными встречами или запланированными через мессенджеры свиданиями. Голубой отсвет экрана на лице девушки, улыбающейся при чтении поступившего сообщения, может быть позитивным знаком современных технологий. Но, выходя на прогулку сегодня вечером, вспомните Набокова, который писал, что «мы — лишь шорох в старых парках», который никогда не дано услышать в виртуальной реальности наших смартфонов.

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