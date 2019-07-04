Аналитики выяснили, сколько россиян готовы вернуться на прошлую работу
Специалисты одного из сервисов по поиску работы выяснили, сколько россиян соглашались вернуться на прежнее рабочее место после соответствующего предложения.
Прежде всего выяснилось, что из общего числа населения страны 45 процентов граждан получали от бывшего начальника предложение вернуться.
33 процента участников опроса согласились. Большинство отвечали утвердительно, поскольку рассчитывали на улучшение условий труда (повышение зарплаты, перспективы карьерного роста и так далее). Любопытно, что женщинам предлагали вернуться чаще, чем мужчинам, — 48 процентов против 43.
29 процентов респондентов отказались возвращаться, поскольку считали, что их не устроит заработок, а само решение вернуться называли «шагом назад».
Отметим, что опрос проводился с 18 по 22 июня. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет с опытом работы. Об этом пишет «Интерфакс».
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