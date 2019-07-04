Посмотри на себя. Социологи составили портрет москвича

Уже более 20 лет эксперты исследовательских компаний Kantar TNS и Mediascope непрерывно изучают потребительское поведение, стиль жизни и медиапредпочтения россиян (аналитический проект TGI/Marketing Index). Для этого ежегодно проводятся опросы свыше 47 тысяч жителей городов с населением более 100 тысяч человек. Возраст респондентов — от 12 лет и старше.

«Вечерняя Москва» попросила специалистов Mediascope проанализировать накопленный массив данных о жителях столицы, чтобы составить обобщенный портрет современного горожанина. Какие ценности являются для москвичей главными, как мы тратим свое время и чем интересуемся?

Счастье — это по-нашему!

Три главных ценности для москвичей в возрасте от 16 лет — счастливая семейная жизнь, здоровье и физическое развитие, а также любовь.

Счастливая семейная жизнь — самая превалирующая жизненная ценность почти для трети жителей Москвы. Здоровье и физическое развитие как важную ценность отметили еще 20 процентов населения столицы.

Москвичи и вправду стараются следовать трендам здорового образа жизни: по данным TGI/Marketing Index за первый квартал 2019 года, 60 процентов жителей города старались есть только здоровую еду, а 38 процентов — занимались спортом, по крайней мере за последние полгода. При этом среди молодежи (16–34 лет) спортом занимается половина населения.

Москвичам также важно чувствовать уверенность в себе и быть материально обеспеченными. Хотя это не такие доминантные ценности, как счастье в семье, здоровье и любовь, тем не менее более половины горожан признают свой уровень жизни вполне удовлетворительным.

Кроме того, жители Москвы ценят непрерывное образование: для 85 процентов населения важно не переставать учиться новому в течение всей жизни.

От рассвета до заката

На что москвичи тратят свое свободное время? Независимо от будней и выходных, больше всего времени, за исключением сна, москвичи проводят за работой или учебой.

По данным за первый квартал 2019 года, жители столицы работают или учатся (школьники, студенты) в среднем около 8 часов в будни и 6 часов в выходные. Дорога на работу или учебу занимает еще около 1,8 часа.

Следом за работой и учебой по затратам времени на активную жизнь следуют домашние дела: в будние на них тратится порядка 2 часов, а в выходные дни время на работу по дому возрастает почти до 3 часов. На питание москвичи ежедневно тратят чуть больше часа.

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После ухода за детьми (40 минут в будни и 30 минут в выходные), спорта и прогулок (17 и 31 минута, соответственно), похода по магазинам и торговым центрам (26 и 38 минут), на спокойный отдых дома у москвичей остается 3 часа в будние дни и 4 часа в выходные. На сон во время рабочей недели у жителей Москвы остается в среднем 8 часов, в выходные дни — на час больше.

Досуг и отдых

Среди самых популярных вариантов проведения досуга среди москвичей — посещение непродуктовых магазинов (60 процентов жителей столицы), прогулки по паркам (48 процентов) и занятия спортом (35 процентов).

Около трети москвичей хотя бы раз в месяц также посещают салоны красоты, кафе, бары и рестораны. Порядка 20 процентов горожан проводят свободное время на приусадебном участке и ходят в кино. В музеи, театры и на концерты ходит менее пятой части населения столицы, хотя искусством, по признанию самих москвичей, интересуется половина города.

Наиболее популярным видом спорта среди жителей города, которые активно проводят свой досуг, остается плавание — в первом квартале 2019 года им занимались более четверти всех, кто уделял время занятиям спортом. Далее следуют спортивная ходьба, велоспорт, йога, а также оздоровительный бег.

Москвичи-путешественники

Кроме отдыха и досуга в своем городе, жители российской столицы любят путешествовать. По данным исследования TGI/Marketing Index за первый квартал 2019 года, по России или за границу путешествовало 40 процентов населения Москвы, и это без учета деловых поездок, командировок и поездок на учебу.

По России путешествовали 28 процентов москвичей, 19 процентов путешествовали за границу. Среди зарубежных туристических направлений самым популярным остается Турция — за полгода ее посетили 23 процента москвичей, отдыхавших за границей. За Турцией следует Беларусь, Германия, Италия и Греция.

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